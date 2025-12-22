東協外長聚吉隆坡 商討泰柬停火

記者潘紀加／綜合報導

東南亞國家協會（ASEAN）22日在馬來西亞首都吉隆坡召開外交部長會議，商討泰國與柬埔寨的邊境衝突停火契機；同時敦促雙方重返談判桌，透過外交途徑化解分歧、緩解難民潮與區域緊張局勢。

馬來西亞外交部表示，本次在吉隆坡舉行長達90分鐘的外長會議，共有11國代表與會，而地主國代表外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan），也邀集泰柬兩國代表，針對8日爆發的新一輪衝突交換意見，商討可行調停措施、尋求雙方恢復停火。

廣告 廣告

泰國《民族報》報導，泰柬於7月下旬爆發邊境軍事衝突，造成雙方多位軍民傷亡，雖然10月在東協輪值主席國馬來西亞與美國總統川普斡旋下，一度達成停火，但隨後雙方又互控違反和平協議，並自12月8日起爆發新一波更大規模衝突；目前已知造成至少40人死亡，逾50萬人流離失所，泰方指控柬軍出動無人機和火箭彈攻擊平民區，因此也以自衛名義出動F-16戰機空襲柬軍據點，還暫停部分經由寮國邊境檢查站的燃料運輸，導致區域情勢持續緊繃。

對此，馬來西亞首相安華則證實，已與雙方領袖通話，並敦促雙方秉持對話、智慧和相互尊重的精神，展開公開談判。他同時也對本次外長會議寄予厚望，並表明將敦促透過外交斡旋，促成雙方達成停火共識，落實公平且持久的和平。泰國外長希哈薩則表示，泰柬軍方代表將於24日討論停火議題，繼續致力尋求和平。

東協22日在吉隆坡舉行外長會議，尋求解決泰柬邊境衝突。（取自東南亞國家協會「X」）