東協會議上…中美防長會談 台灣成重點

十月卅日的「川習會」沒觸及台灣，但昨天中美防長在吉隆坡會談，台灣議題依舊是重點。大陸防長董軍強調美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨；美國防長赫塞斯則表示，美國關注大陸在台海、南海周圍的活動。

大陸國防部是在前天的「川習會」後才發布董軍十月卅日趕赴馬來西亞出席東協防長擴大會。

據大陸國防部官網，十月卅一日上午，正在馬來西亞出席第十二屆東協防長擴大會的董軍與美國國防部長赫塞斯舉行會談。董軍說，大陸國家主席習近平與美國總統川普在南韓成功會晤，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，指出中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。

董軍強調，台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對「台獨」。

董軍說，大陸致力於和平發展，同時堅決維護國家安全利益，「對侵權挑釁行為有充分實力從容應對」。希望美方把「不遏制中國、不尋求發生衝突」的表態落實到行動上，與大陸一道為地區和世界和平安全注入正能量。

董軍表示，兩國防務部門要以實際行動落實元首共識，發揮高層戰略溝通示範帶動作用，強化政策層溝通增信釋疑，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，為兩國關係平穩前行做好同向支撐。

值得注意的是，陸方的通稿當中，並沒有赫塞斯的任何說法。

赫塞斯則在臉書發文說，「這是一場良好而有建設性的會議」。他並指，自己（在會中）強調在印太保持「權力平衡」的重要性，並強調美國關注中國大陸在南海、台灣以及美國在印太盟友和夥伴周圍的活動。

赫塞斯表示，美國不尋求衝突，將繼續堅定捍衛其利益，確保在該地區有能力做到這點。他還說，「今天的會晤是接續九月九日與董軍的視訊會議，我們將繼續與解放軍討論相互重要的事情」。

