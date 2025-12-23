東協會議聚焦泰柬衝突 新加坡外長籲和平解決爭端

（中央社記者吳昇鴻新加坡23日專電）東協外長會議昨天在吉隆坡登場，聚焦泰柬邊境衝突議題。新加坡外交部長維文說，對於泰柬邊境委員會將召開會議表示歡迎，敦促雙方緩和局勢、恢復對話，和平解決爭端，「東協唯有團結一致，我們集體未來才能更加光明」。

東南亞國家協會（ASEAN）各國外長在馬來西亞舉行會議，盼結束泰國與柬埔寨邊境衝突。這場衝突已經造成至少40人死亡，逾50萬人流離失所。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）於22日在臉書發文，對於泰柬局勢和雙方傷亡情況表達關切。

維文指出，新加坡對於泰國柬埔寨邊境委員會即將召開會議表示歡迎，敦促雙方緩和局勢、恢復對話，和平解決爭端，「東協唯有團結一致，我們的集體未來才能更加光明」。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨天在外長會議上表示，是否停火將交由軍方評估，並以維護國家利益、捍衛主權和維護領土完整為指導原則。

報導指出，柬埔寨和泰國在會議中率先發言，隨後是即將上任的東協輪值主席國菲律賓，接著才是其他東協成員國發言，長達90分鐘的會議結束後，並未發表任何正式聲明或文件。

曼谷郵報（Bangkok Post）和TV3「早安新聞」報導，泰國外長希哈薩在會議後表示，他提議泰柬軍方人員舉行會談。兩國同意24日召開泰柬邊境一般邊境委員會（GBC）會議，討論停火事宜，其中包括停火措施和監督機制。（編輯：張芷瑄）1141223