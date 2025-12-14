日前參加由中華經濟研究院舉辦，聚焦「川普2.0對東協的挑戰與機會」的國際線上研討會，與會多國學者，包括越南、新加坡、馬來西亞等國，分享與交流川普施政對東協影響，讓我們從東協視角，重新思考川普2.0對亞洲的力量平衡造成什麼變化？而東協又將扮演何種角色？

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）林薇伶分享澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」在12月9日剛公布的《亞洲實力指數》，這份報告評估亞太27個國家與地區「影響外部環境能力」，指數分為經濟實力、軍事實力、韌性、未來資源、經濟關係、防衛網絡、外交影響與文化影響等八大構面，兼看「擁有多少資源」與「把資源轉成實際影響力的能力」。

從這份報告的關鍵發現可看到美中在亞洲實力正在快速重組。70分以上的「超級強權」只有美國與中國。美國雖仍是亞洲第一強權，但綜合分數80.4分，創下2018年編製指數以來新低。川普第二任期以高關稅和具威嚇性經濟手段對外，削弱美國在亞洲外交形象與信任度，軍事優勢持續被中國蠶食。

中國得分為73.7，雖然尚未超越美國，但在軍事與外交影響方面持續上升，與美國實力差距已縮小至僅6.7分。說明儘管中國仍處於挑戰者位置，但在亞洲已具備與美國「平起平坐」區域影響力。在華盛頓戰略搖擺、盟友信任減弱之際，北京反而透過參與多邊平台、扮演反單邊主義者，積極爭取區域認同，塑造可靠夥伴形象。但對東協進口需求與實質市場開放仍屬有限。

印度今年首度跨過40分門檻，被歸類為「主要強權」，經濟與軍事都在成長，但外交與防衛網絡未能同步擴張，顯示「資源潛力」與實際區域影響之間仍有落差。至於大於10分的「中等強權」國家，日本整體實力在亞洲排名第四，軍事能力略增，但人口老化與政局更迭，使其在「印太外交領袖」高度下降。俄羅斯在中國與北韓威權夥伴支持下實力回升，重新擠回第五，但經濟關係仍薄弱，多倚賴對中貿易。澳洲在經濟與軍事資源相對弱化，被俄羅斯超車跌至第六，未來必須用有限資源更聰明地經營其區域影響力。

從這份《亞洲實力指數》來看，東協11國整體實力變化是「普遍小幅進步，真正脫穎而出的只有少數中型國家，其他國家仍深陷內政與結構問題，難以把經濟成長轉化為區域影響力。

2025年東協所呈現的樣貌是馬來西亞藉輪值主席與積極外交使實力上升，印尼實力基礎雄厚並把眼光投向全球，越南與新加坡等國則以穩健成長與經貿連結累積話語權；相反地，泰國則因內政羈絆而被動防守。東協內部權力重心正在重新洗牌，在中美競逐之間，能否真正形成具有集體影響力的第三勢力，值得關注。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）