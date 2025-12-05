東南亞世紀洪澇釀1600死 逾百萬人流離失所
威力強大的熱帶氣旋森雅，給印尼的北蘇門答臘、西蘇門答臘和亞齊省三地，帶來罕見的大豪雨，河水潰堤、滾滾洪流沖毀房屋，許多災民當時是爬到樹上，才僥倖逃過這一劫。
西蘇門答臘省災民斯里塔蒂說：「當時我們母子逃離家，從那頭跑了10公尺，天色一下就黑了，然後我和孩子爬到樹上，他像這樣緊抓著我的手，我們抱在一起。」
北蘇門答臘省巴丹托魯，河川下游出海口，好幾百萬立方公尺廣的漂流木堆積成山，環保團體指這是森林胡亂砍伐的證據，2001至2024年整個蘇門答臘島，消失的森林面積多達440萬公頃，比瑞士國土還要大。
印尼環境論壇成員阿丹認為，「這場災難並非自然災害，而是政府對自然資源管理不善造成的生態災難，印尼環境論壇西蘇門答臘已經算出，單是在西蘇門答臘省，從2001年到2024年，濕地森林的砍伐面積就已達到32.4萬公頃。」
目前正值東南亞地區的雨季，但今年季風的強度異常強烈，氣旋所到之處，泰國、馬來西亞、印尼、斯里蘭卡都爆發毀滅性的洪水與土石流。
斯里蘭卡當局指遭遇史上最慘重的天災，宣布全國進入緊急狀態；印尼人則是直接把這場大洪水，和可怕的海嘯畫上等號。泰國洪災的慘況，更是10年來首見。聯合國官員、氣候專家再次苦口婆心的，指出這都是大量排放溫室氣體，暖化效益帶來的惡果。
法國國家科學研究中心氣候研究主任法蘭達指出，「所以斯里蘭卡這場氣旋特殊之處，在於從風力或降水量來看，它並不算極端，但它的持續時間很長，原因在於它得到了溫暖潮濕環境的支撐，這種環境不僅存在於海洋上空，也存在於斯里蘭卡上空。通常情況下這類風暴登陸後會失去能量，結構瓦解最終消散，但是這場風暴卻是有充足能量，充足溫暖潮濕的環境，讓它在斯里蘭卡上空繼續發展，然後帶來了更多降雨，導致洪水發生，造成了我們所看到的後果。」
美國國家海洋暨大氣總署的資料顯示，除了這次鬧洪災的四個國家之外，菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨、寮國，今年11月的降雨量都創了2012年以來的新高。
