東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢

台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。

曾有一群由香港及台灣人組成的「打炮團」到門診集體求篩檢，成員包含大學生及社會人士等。（圖／Photo AC）

據疾管署統計，截至2024年底，全台已累計超過3.6萬名HIV感染者，年輕族群感染人數持續上升。中山醫學大學附設醫院感染科主任李原地透露，曾有一群由香港及台灣人組成的「打炮團」到門診集體求篩檢，成員包含大學生及社會人士等，彼此互不相識，僅要求通過HIV篩檢才能參加活動。

李原地指出，該團體固定赴東南亞尋歡，平時會進行HIV篩檢以確保安全。然而，某次活動前，一名成員被驗出HIV陽性反應，消息傳開後，其他曾參與活動的成員驚慌失措，急忙集體前往醫院要求篩檢。結果出爐後，另有一人也確認感染，證實群體性行為風險極高。

李原地主任提醒，即使有篩檢機制，仍可能存在空窗期風險，民眾切勿心存僥幸。他強調，類似的群體性行為活動風險極高，即使事前有篩檢機制，也無法完全排除感染風險。

一名成員被驗出HIV陽性反應，消息傳開後，其他曾參與活動的成員驚慌失措，急忙集體前往醫院要求篩檢。（示意圖／Pexels）

台中中山醫學大學於25日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65周年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展及資料庫搜索等多元方式，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。

衛福部疾病管制署署長羅一鈞受邀出席活動時強調「U=U」（病毒量測不到Undetectable=不具傳染力Untransmittable）的國際共識，儘管現今治療已能將HIV病毒量降至測不到的程度，使感染者生活與一般人無異，但社會對HIV感染者的刻板印象仍有待破除。

