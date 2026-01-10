東南亞市場助攻 Gogolook全年營收年增21%再創新高

【記者趙筱文／台北報導】Whoscall開發商Gogolook（股票代號：6902）公布2025年全年營運成果，受惠於東南亞市場持續擴張與多元產品線布局，全年營收與單月表現雙雙寫下新高。Gogolook指出，隨著行銷費用回歸常態、AI技術導入提升效率，獲利動能已明顯轉強，對後續表現審慎樂觀。

Gogolook 2025年12月合併營收達1.02億元，年增18.5%，創下歷史同期新高；全年合併營收則為10.48億元，較2024年成長20.9%，同樣改寫歷史紀錄。公司表示，第四季在營收穩定成長、費用結構改善下，獲利可望顯著提升。

Gogolook也預期2026年營收成長幅度將優於產業平均，三大業務包括消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務可望同步擴張，其中以金融科技服務成長動能最為強勁。公司指出，在營收規模跨越關鍵門檻後，軟體業高營運槓桿特性將逐步顯現，加上AI持續導入提升營運效率，有助於獲利空間進一步放大。

在金融科技服務方面，旗下JUJI招財麻吉推廣成果持續擴大，營收維持高速成長。Gogolook表示，該服務主打流程高度自動化，可大幅降低核貸人力成本並縮短等待時間，同時透過AI優化風險控管，有助於維持低延滯率；袋鼠金融則持續擴充產品與服務數量，並強化流量變現效率，整體金融科技事業可望自今年起開始貢獻獲利。

消費者防詐服務方面，Whoscall在泰國、菲律賓等市場的MAU（月活躍用戶）維持高成長，帶動全球用戶規模穩健擴大。台灣市場則率先推出「防詐隨堂考」新功能，並由內政部刑事警察局擔任官方指導單位，結合識詐教育與遊戲化獎勵機制，提升App下載量與普及度，長期亦有機會發展出新的商業模式。

Whoscall訂閱收入方面，則可望受惠於第三季推出的多人訂閱方案，透過差異化定價策略提升付費比例；數位廣告收入也在MAU持續成長下逐步回溫。此外，Whoscall亦持續拓展App以外的訂閱管道，自去年12月起擴大與遠傳電信合作，推出電信帳單訂閱《Whoscall進階版》個人方案，增加用戶觸及。

企業端防詐服務方面，Gogolook指出，海內外多項合作案將陸續轉為實質營收，加上收購的 ScamAdviser 將併入整年度貢獻，營收動能持續擴大。防詐情資解決方案（ASI）已在日本、新加坡及歐美市場落地應用，Watchmen商譽保護服務則將更著重代理商銷售模式，以提升整體銷售效率。

Gogolook表示，未來將持續投入AI防詐技術創新，並以彈性多元策略擴展海外版圖，鎖定東南亞約7億人口市場，同步布局歐美地區，深化與國際組織、各國政府及大型企業的合作。公司目標在個人資安、企業防詐與普惠金融科技三大領域持續成長。

