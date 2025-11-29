東南亞旅客來台爽領5000元補助？觀光署再推「感謝季」，台灣人回國也可抽獎？

台北市西門町周邊常可看見不少東南亞旅客，網路傳出「東南亞旅客每人入境就能拿5000元補助」的說法，有臉書粉專分享朋友周日到野柳旅遊的經歷，表示台灣政府以5000元台幣補助款的方式，藉此吸引東南亞觀光客來台灣旅遊；文中質疑，政府大方補助外國人，卻一度吝於普發一萬照顧國人。對此，台灣事實查核中心發布調查報告。

事實查核中心指出，經求證交通部觀光署國際組，並檢索「我的E政府」、「觀光署」等網站資料，觀光署自2023年開始推動「遊台灣金福氣」方案，活動在今（2025）年9月底截止，包含自由行旅客抽取5000元消費金、團體旅遊補助等（對象為旅行社）。團體旅遊方面，調查報告顯示，此為「獎助金」制度，由合格旅行社統一申請，並非直接發放給旅客個人，符合條件下，旅客離境後，由旅行社依團體人數與天數向觀光署申請新台幣5000元至5萬元不等的獎助。但補助受年度預算與名額管控，不是所有團體皆可獲補助。

​ 「金福氣感謝季」新活動 不只5000元現金可抽

自由行部分，則須持非中華民國台灣護照，以觀光為目的入境，停留3日至90日，並需於抵台前1至7天完成網站登錄，才具備抽獎資格，且入境當日須於指定機場完成抽獎程序，抽中的旅客才能獲得5000元電子票證或住宿抵用券，並非「人人可領取」。調查報告顯示，「遊台灣金福氣」期間，共計653萬旅客來台試手氣、超過78萬人次中獎。此外，2025年11月12日起，觀光署推出「金福氣感謝季」活動，在2026年1月30日中午12時截止，「曾於舊方案登錄並實際入境台灣」的國際旅客，可再次進行抽獎。

調查報告補充，符合資格者須至感謝季網站登錄後才可參加抽獎，得獎者可獲得商務機票、住宿券或5000元禮物卡等獎品，同樣採抽獎制度，並非「入境即得獎勵」。調查報告總結，網傳內文暗示事件發生在週日（11月23）日，時值「金福氣感謝季」活動期間，該方案並非面向所有入境旅客，而是限定曾於舊方案登錄並實際入境台灣的國際旅客才能參與抽獎，且5000元消費金僅有18組。由於能參加抽獎的對象本就有限，再加上名額極少，網傳所稱「每個人都拿到」與實際制度情況明顯不符。

