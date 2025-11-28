東南亞暴雨洪災釀321死 當局持續救援受困民眾

東南亞多地連日以來飽受暴雨洪災侵襲，截至今天(28日)為止，死亡人數已攀升至321人。隨著洪水消退，當局正加緊腳步救出受困民眾並展開災後重建。

路透社報導，泰國、印尼和馬來西亞大片地區過去一週因熱帶氣旋引發暴雨，同時馬六甲海峽(Malacca Strait)也生成罕見熱帶風暴，惡劣天氣導致死亡悲劇。印尼國家災害應變總署(BNPB)今天證實，遭受重創的蘇門答臘島(Sumatra Island)已有174人罹難。如今降雨已經停止，但仍有79人失蹤，數千個家庭流離失所。

印尼國家災害應變總署發言人穆哈里(Abdul Muhari)表示，蘇門答臘島部分地區通訊仍然中斷，當局正設法恢復供電，清理被土石流淹沒的道路，並持續向災區派遣救援人員和空投物資。

泰國南部是受災最嚴重的地區之一，政府表示，共有145人在這場洪水中喪生、超過350萬人受到影響。重災區合艾市(Hat Yai)今天終於雨停，但當地水深仍淹過腳踝，許多民眾依然無電可用。

馬來西亞則證實已有2人死亡。熱帶風暴Senyar午夜左右登陸後，強度已經減弱，不過當局仍持續防範強風豪雨，並警告惡劣海況可能對小船構成風險。

當地有3萬人今天仍留在避難所，少於昨天的3萬4000人。