東南亞暴雨釀洪災 逾400人死亡

從高空俯視，印尼北蘇門答臘省的村莊浸泡在黃色泥濘裡，嚴重的災情讓人怵目驚心，連日暴雨引發的洪水和土石流，救難人員和死神拔河，分秒必爭，但卻又從土堆中挖出更多罹難者的遺體，而多處災區倖存的災民無家可歸，甚至連溫飽都有困難。

印尼當地災民說：「政府也沒有給我們任何醫療援助，至於食物，我們面臨嚴重短缺。」

政府的救援緩不濟急，當地村長先搭建了簡易的公共廚房，讓災民先能暫時解決基本的三餐問題，不過也坦言目前還沒有獲得政府任何的醫療援助。

印尼官方宣布的死亡人數已經攀升到303人，政府雖然派出救援飛機，試圖前往偏鄉馳援，但受限災區惡劣的天氣和交通不便，難以順利抵達。

印尼總統普拉伯沃表示，「最近的災區包括亞齊省以及西蘇門答臘和北蘇門答臘，我們祈禱上帝保佑他們，也願他們的哀痛早日平復。」

不只印尼，包括馬來西亞和泰國等地，已經連續一個禮拜受到暴雨影響，泰國也累計有162人喪命，雖然水已經逐漸退去，但災後重建工作才正要開始，就連乾淨的水，在災區都成了奢求，需要排隊領取。

除了電力通訊和斷裂的道路、橋梁都還沒有完全恢復，救難人員也持續搜尋可能的生還者，官方預估死亡人數還會進一步攀升。

