東南亞毒品輸出氾濫！ 回台「這類旅客」易遭重點盤查

旅客入境檢查存在多項風險指標，從東南亞回國者可能面臨更嚴格審查。海關與航警特別關注來自毒品風險高的國家，如緬甸金三角地區、寮國和泰國等地的旅客。獨自入境、攜帶大量零食、搭乘凌晨紅眼班機的旅客更易被列為重點檢查對象。除了行李外觀，旅客的異常神情與行為、毒品前科記錄、行李包裝特徵、通關時的緊張表現等，都是執法人員評估的關鍵因素。

東南亞國家毒品輸出氾濫，入境台灣的旅客，較容易成為加強查驗行李的對象。 (示意圖／TVBS)

從東南亞國家入境的旅客常被列為重點檢查對象，因為這些地區被視為毒品風險較高的國家。知情人士表示，緬甸特別是金三角地區、寮國和泰國是全球鴉片和合成毒品的重要產區，供應整個亞洲及全球市場。過去我國檢警經常從這些國家返國的旅客身上查獲夾帶大量毒品，因此航警和海關特別針對從這些國家抵台的航班進行查驗。此外，來自菲律賓的旅客也可能被列為重點對象。

許多機場提供行李包裹服務，使用塑膠膜將行李整個包起來防撞，例如泰國機場每次收費250泰銖。然而，知情人士強調，如果行李包裝過於刻意或明顯藏有違禁品，都可能被執法人員鎖定。除了檢查行李外觀，民眾在入境過程中出現異常神情或行為也可能被攔下進一步檢查。

執法人員會過濾乘客中是否有毒品前科、販毒記錄或遭舉報夾帶毒品等情況。知情人士表示，他們也會從旅客攜帶行李的外觀評估風險，包括包裝異常、造型特殊或大量攜帶當地產品等。旅客通關時的神態也是重要觀察指標，例如表現緊張不安、左顧右盼、走路姿勢怪異、攜帶輔具或頻頻講電話聯繫等行為都是檢查的重點。

