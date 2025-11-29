東南亞洪水災情慘重 印尼、泰國和斯里蘭卡逾500死
東南亞多國本月發生嚴重洪災，印尼、泰國和斯里蘭卡洪水仍未完全退去，泰南已有145人喪生，斯里蘭卡123人罹難；而受到地震和洪災雙重打擊的印尼，已釀248人死亡。
印尼：地震加洪水雙重打擊 248死
綜合外電報導，印尼當地時間27日上午11點56分發生規模6.6地震，震央位於蘇門答臘省西北部城市西納邦（Sinabang）西北西約45公里海域，深度25.4公里。
此外，印尼因熱帶氣旋降下豪雨致洪，救援人員29日在多處災區努力觸及災民，這些地區先前遭到地震與洪水重創，因道路受損與通訊中斷而大多與外界隔絕，當局擔心死亡數字還會繼續上升。
印尼救援飛機正向受災最嚴重的北蘇門答臘省中塔帕努利縣（ Central Tapanuli）及其他地方運送物資。橋樑與道路受損加上重型機具不足，阻礙救援行動推進。
印尼國家災害管理局（BNPB）表示，救難人員在西蘇門答臘省阿甘縣（Agam）尋獲更多遺體，使得光是西蘇門答臘省的罹難人數29日累計為74人，另有78人在阿甘縣的3個村落失蹤。
印尼洪災全國死亡人數累計增至248人，另有超過500人受傷。
過去一週的季風降雨導致北蘇門答臘省多條河川決堤，洪水衝毀山區村落、沖走民眾，並淹沒數以千計的房屋與建築物。近3000個流離失所的家庭逃往政府庇護所。
地方官員表示，亟需重型設備進入阿甘縣，尋找可能被埋在數噸泥土與岩石下的倖存者。阿甘縣薩拉雷阿村的民眾，目睹救難人員從被掩埋的房屋中拉出親人滿身泥濘的遺體，忍不住痛哭。
暴雨將泥巴和石塊沖入亞齊省丘陵地帶村落，道路被沖毀，當局努力將拖拉機與其他重型機具送進災區。數百名警察、士兵與居民徒手或使用鏟子與鋤頭翻找瓦礫，但豪雨持續阻礙救援。
災害管理局局長蘇哈里安托說，死亡人數可能還會增加，因為仍有很多民眾下落不明，而且許多地點尚未有救難隊抵達。
亞齊省當局表示，救難小組在觸及災民上面臨困難，災區也急需救援物資、燃料、乾淨水源與發電機。
亞齊省長瑪納夫（Muzakir Manaf）宣布當地進入緊急狀態至12月11日，他表示：「挑戰很多。我們必須盡快完成許多工作，但現況不允許我們這麼做。」
當地媒體報導，亞齊比盧恩縣（Bireuen）的山洪導致9座橋梁倒塌，造成北蘇門答臘省棉蘭市前往亞齊省首府班達亞齊的雙向交通癱瘓，迫使居民只能搭船逐個村落穿越河流。
泰國南部：洪水開始退去 145死
泰南洪災共影響12府、120萬戶及360萬居民，在其中8府奪走145條人命，其中最嚴重的災區是宋卡府，至少110人罹難。
宋卡府最大城合艾（Hat Yai）的洪水28日上午開始消退，府尹拉塔薩（Rattasart Chidchu）宣布29日為「大清理日」，當局出動200輛卡車、200輛挖土機及10輛垃圾車，1000多名志工、公務員、軍人等將加入行動。他也號召居民一同動手清理家園，目標是一週內完成。
斯里蘭卡：熱帶氣旋挾豪雨 123死
熱帶氣旋狄瓦（Ditwah）重創斯里蘭卡，26日降下破紀錄豪雨。災害管理中心（DMC）29日表示，狄瓦造成的洪災至少造成123人喪生，130人下落不明，當局已疏散近4萬4000人到國營福祉中心避難。
然而斯里蘭卡洪災持續惡化，全國大多數地區都泡在水中，DMC於28日指出，一些地區在過去24小時的降雨量高達360毫米。
從首都可倫坡流入印度洋的迦尼耶河（Kelani）28日晚間潰堤。當局緊急發布命令，通知沿岸居民即刻撤離。
