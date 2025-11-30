東南亞洪水近700死！ 泰國一家人爬上家具 苦撐48hrs獲救

東南亞地區，連日遭遇強烈熱帶風暴侵襲，引發大規模降雨，從越南、泰國、斯里蘭卡、印尼和馬來西亞，都有淹水災情。目前這五個國家，已經有將近700人在洪水中罹難，還有泰國倖存者向媒體表示，發生水患當下，他們根本來不及逃生，一家人只能爬上家具，度過整整48小時。

泰國南部住戶安蓬與家人，在洪水中爬上家具，苦撐48小時獲救。(圖／達志影像路透社)

斯里蘭卡災害管理中心主任表示，他們已開設716個安全中心，為流離失所的災民提供援助。根據氣象部門的說明，這是斯里蘭卡史上首次出現如此嚴重的水災情況，整個地區遭受前所未有的考驗。在泰國，這場被形容為「300年一遇」的暴雨已經摧毀了8個省份的多處城鎮。大街小巷一片狼藉，到處都是瓦礫、碎片和泥濘，居民們看著被毀的家園，滿是無奈，紛紛呼籲政府盡快派人支援。

泰國南部城市合艾的居民安蓬向路透社描述了災難發生時的情景。她說明水位大約淹到木櫃位置，雖然不是特別高，但仍然相當危險，甚至使床墊因下方的紙箱而整個飄起來。安蓬表示，水災發生時他們完全沒有時間逃生，隨著水位不斷快速上升，她和一家八口只能匆忙逃到二樓，最後不得不爬上桌子、窗框和洗衣機上，度過了驚險的48小時。

在這段危急時刻，安蓬的小女兒曾問她是否會死，她堅定地回答不會，他們會一起活下來。安蓬強調，如果發生什麼事，全家人都會一起面對，如果能夠存活，他們也會一起挺過難關。這番話語展現了災難中人們的堅強意志和家庭凝聚力。

