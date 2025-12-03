東南亞洪災奪千命！星遊客扛行李涉水逃 野生象迷路

東南亞多國近日遭遇罕見豪雨襲擊，洪水與土石流淹沒城鎮。圖為印尼蘇門答臘，洪水倖存者使用原木渡河。（圖／達志影像美聯社）

南亞、東南亞多國遭遇暴雨侵襲，引發洪災，整體已經造成1347人喪命，還有650人失蹤。泰國合艾市淹水相當嚴重，有新加坡旅客受困飯店，扛著行李涉水逃難。另外斯里蘭卡還有野生大象，因此迷路，被洪水困住。

東南亞多國近日遭遇罕見豪雨襲擊，洪水與土石流淹沒城鎮。圖為印尼蘇門答臘，洪水倖存者使用原木渡河。（圖／達志影像美聯社）

南亞、東南亞多國近期遭遇嚴重暴雨侵襲，引發大規模洪災，已造成1347人喪命，650人失蹤的慘重傷亡。泰國合艾市水患嚴重，新加坡旅客被迫涉水逃生；斯里蘭卡則有野生大象和鹿因洪水而迷路，當地居民在土石流後尋找失聯親人。印尼也成為重災區，數十萬居民被迫撤離。氣象專家指出，這場災難是由反聖嬰現象引起的海水異常增溫，加上罕見的「赤道氣旋」停滯不前所造成。

在泰國合艾市，一群新加坡旅客被困在飯店內，他們只能捲起褲管，扛著大包小包的行李涉水逃難。其中一位旅客表示，洪水已經從他坐的地方漲到屋頂，如果沒有人來救援，情況會非常危險，能夠脫困全靠運氣好。合艾市是此次洪災中受創最嚴重的地區之一，有超過600名旅客一度滯留，所幸目前已經陸續撤離。

斯里蘭卡的情況同樣令人擔憂。洪水不僅導致野生大象找不到回家的路而被困，還有野生鹿因洪水闖入飯店，看起來十分驚慌。更嚴重的是，洪水引發的土石流造成許多家庭破碎。一位斯里蘭卡民眾在泥濘中尋找失聯家人時崩潰痛哭，他哽咽地說，現在只剩下他一個人，沒有孩子，妻子也走了，不知該如何是好。

印尼也成為這次災難的重災區，數十萬居民被迫撤離家園。聯合國世界氣象組織發言人努利斯解釋，熱帶氣旋在赤道附近是很少見的現象，這意味著其影響會被放大，因為當地社區在這方面沒有任何經驗。氣象專家進一步分析，這場災難的主要原因是反聖嬰現象導致海水異常增溫，再加上罕見的「赤道氣旋」釀禍。由於這個地區能推動的氣流比較少，導致氣旋停滯不前，雨水持續不斷，最終釀成如此規模的洪災。

