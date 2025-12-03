東南亞洪災奪千命！星遊客扛行李涉水逃 野生象迷路
南亞、東南亞多國遭遇暴雨侵襲，引發洪災，整體已經造成1347人喪命，還有650人失蹤。泰國合艾市淹水相當嚴重，有新加坡旅客受困飯店，扛著行李涉水逃難。另外斯里蘭卡還有野生大象，因此迷路，被洪水困住。
南亞、東南亞多國近期遭遇嚴重暴雨侵襲，引發大規模洪災，已造成1347人喪命，650人失蹤的慘重傷亡。泰國合艾市水患嚴重，新加坡旅客被迫涉水逃生；斯里蘭卡則有野生大象和鹿因洪水而迷路，當地居民在土石流後尋找失聯親人。印尼也成為重災區，數十萬居民被迫撤離。氣象專家指出，這場災難是由反聖嬰現象引起的海水異常增溫，加上罕見的「赤道氣旋」停滯不前所造成。
在泰國合艾市，一群新加坡旅客被困在飯店內，他們只能捲起褲管，扛著大包小包的行李涉水逃難。其中一位旅客表示，洪水已經從他坐的地方漲到屋頂，如果沒有人來救援，情況會非常危險，能夠脫困全靠運氣好。合艾市是此次洪災中受創最嚴重的地區之一，有超過600名旅客一度滯留，所幸目前已經陸續撤離。
斯里蘭卡的情況同樣令人擔憂。洪水不僅導致野生大象找不到回家的路而被困，還有野生鹿因洪水闖入飯店，看起來十分驚慌。更嚴重的是，洪水引發的土石流造成許多家庭破碎。一位斯里蘭卡民眾在泥濘中尋找失聯家人時崩潰痛哭，他哽咽地說，現在只剩下他一個人，沒有孩子，妻子也走了，不知該如何是好。
印尼也成為這次災難的重災區，數十萬居民被迫撤離家園。聯合國世界氣象組織發言人努利斯解釋，熱帶氣旋在赤道附近是很少見的現象，這意味著其影響會被放大，因為當地社區在這方面沒有任何經驗。氣象專家進一步分析，這場災難的主要原因是反聖嬰現象導致海水異常增溫，再加上罕見的「赤道氣旋」釀禍。由於這個地區能推動的氣流比較少，導致氣旋停滯不前，雨水持續不斷，最終釀成如此規模的洪災。
更多 TVBS 報導
轎車被水帶走！ 斯里蘭卡暴雨釀洪災 已知40死21失蹤
「鳳凰」影響！ 日本沖繩北部時雨量破百mm 小濱島還有龍捲風
如濕海綿受擠壓！ 珠峰攔截熱帶水氣 雨狂降印度、尼泊爾
年初才野火！南加州遭暴雨狂襲 一家3口被捲入海中
其他人也在看
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 143
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 32
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 2
港大火頭七悼念 港府設委員會徹查 卻叫停志工救災
香港宏福苑大火今天(12月2日)頭七，但死亡人數仍隨著火場清理工作的推進而持續攀升，週二來到156人死亡。官方坦言因為火場高溫燒了太久，部分遺體恐已成灰燼，這讓失聯的30名外傭恐將生不見人，死不見屍。港府宣告喪生外傭將獲得約80萬港幣，大約322萬元台幣補償。每個災民家庭則可得到5萬港幣的生活津貼，但不少受災戶至今無人聞問。因為香港與兩個多月前花蓮出現「鏟子超人」一樣，大火後都有大批民眾自發擔任救災志工並提供物資，但港府擔心民間團體串聯引發不穩，勒令全面暫停，只能由官方組織協助救災。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 7 小時前 ・ 2
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 3
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 16 小時前 ・ 44
太子集團傳員工申請失業補助 勞長洪申翰回應了：若涉違法就無法請領
日前傳出太子詐騙集團台灣成立公司倒閉，但員工卻向北市勞動局申請失業補助。對此，勞動部長洪申翰今（3）日表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗，契約均屬屬無效，無法請領社會保險給付。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 14
高雄大樹食品加工廠大火! 移工"全身遭燻黑"
南部中心／陳家祥、莊舒婷 高雄市報導高雄大樹區一間豆腐食品加工廠，昨天晚間發生了火警，當時一名外籍移工，原本正在切割鐵片，不過就在他休息去用餐時，突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，也導致在場的一名移工遭燻黑，所幸沒有人員傷亡。消防人員到場救火，發現鐵皮一樓已經燃燒。（圖／翻攝畫面）現場人員說，叫他們報警，叫他們報案就對了啦，我已經，我報了我報了，太誇張。熊熊大火不斷往天空竄，周邊瀰漫大量濃煙，現場人員試圖用水滅火，但火勢依舊猛烈。消防人員獲報後，出動14車37人到場搶救，當時一名移工原本正在進行鐵片的切割工作，不過就在他稍作休息去用餐時，突然就發生火災，差點慘遭火吻的移工，整個人似乎已經被薰的黑黑的。工廠外籍移工vs.現場人員vs.記者說，他是印尼，他是印尼，本來就黑了，是是是是，哈哈哈，我看他很開心，所以他有救，有發現火，對，發現，然後呢他說，然後他有打電話給我們老闆了。燃燒過後鐵皮屋已經被燒得焦黑，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）不論是被煙燻黑、工作弄黑的，還是本來就比較黑一點，好險人沒有受傷，還能苦中作樂，消防人員將火勢撲滅後，仍持續灑水降溫，不過工廠已經被燒得面目全非，事發地點就在高雄大樹區瓦厝街的豆腐食品加工廠，2日晚間約7點，初步了解是一樓鐵皮建築物燃燒水洗塑膠塔。高市消防四大隊二中隊副中隊長曾健彰：「現場工廠的移工在切割鐵片的時候，遺留下的鐵屑火花不慎引燃後方洗水塔塑膠件，抵達現場的時候火勢就燃燒。」整起火勢約20分鐘後撲滅，沒有人員受傷受困，只是這一燒，業者的損失恐怕難以估計。原文出處：高雄食品加工廠驚傳火警 烈焰直竄 移工救火「全身遭燻黑」 更多民視新聞報導高雄也將擁有大巨蛋？陳其邁提出「這構想」 邱議瑩：和我主張一致香港宏福苑火災揭高樓防火漏洞 專家籲導入遠端監控系統白紙革命三週年! 港府災後大力維穩 拘捕異議人士民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨
淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 23 小時前 ・ 10