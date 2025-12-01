東南亞洪災已致近千人喪生 泰國印尼斯里蘭卡傷亡嚴重

政府表示，蘇門答臘島死亡人數已升至逾440人。 [Reuters]

印尼救援人員正搜尋至少400名失蹤者，許多人疑似被山體滑坡導致的泥石流掩埋，這是近一週前颶風豪雨引發災難性洪水的後續。

援助已透過空運與海運送抵受災區，但部分村莊尚未收到任何物資，有報導指出有人為求生而盜竊食物與水。

暴雨與風暴已橫掃泰國、馬來西亞、菲律賓與斯里蘭卡部分地區，影響數百萬人，本月東南亞區域死亡人數逾900人。

泰國洪水至少造成170人死亡，馬來西亞亦有數人喪生。

在斯里蘭卡，洪水與泥石流已奪走逾330人性命，這是該國近年最嚴重天災之一。

罕見熱帶風暴肆虐

印尼國家災難管理機構表示，失蹤者主要來自亞齊（Aceh）、北蘇門答臘與西蘇門答臘。「有兩個城市需要儘速援救，因其已與外界隔絕，即中塔帕努利（Central Tapanuli）與西博爾加（Sibolga）。」機構負責人蘇哈里安托（Suharyanto）接受法新社採訪時表示。

他又補充，船隻預計於週一抵達西博爾加。部分外援已抵達，馬來西亞向受災最重的亞齊省提供了醫療物資。

印尼國家災難管理機構表示，失蹤者主要來自亞齊（Aceh）、北蘇門答臘與西蘇門答臘。 [Getty Images]

根據法新社報導，在距西蘇門答臘首府巴東（Padang）約100公里的松蓋尼亞洛村（Sungai Nyalo），週日洪水大致退去，留下房屋、車輛與農作物覆滿厚厚灰泥。

居民表示，當局尚未開始清理道路，亦無外部援助抵達：「多數村民選擇留守；他們不願拋下房屋。」55歲的伊德里斯（Idris）告訴法新社。

美聯社引述印尼警方發言人費里·瓦林圖坎（Ferry Walintukan）稱，針對蘇門答臘有民眾闖入商店的報導，警方已派員恢復秩序。

「盜竊發生在後勤援助抵達前，」瓦林圖坎補充說，「居民不知援助即將到來，擔心會餓死。」

此外，科技億萬富翁伊隆·馬斯克（Elon Musk）表示，他將提供免費星鏈（Starlink）服務，支持應急通訊。

斯里蘭卡雖然暴雨已止息，首都科倫坡（Colombo）低窪地區仍淹水，國內中部多處仍與外界隔絕。

印尼海軍直升機週日向災區帕倫巴揚運送援助。 [Reuters]

菲律賓爆發抗議示威

在菲律賓，一系列災難性洪水造成逾200人死亡後，數萬民眾週日再度上街抗議政府貪腐，這是本月第二次。週日抗議中可見總統小馬科斯（Ferdinand Bongbong Marcos Jr.）的稻草人像。

政府承認，用於洪水防範的巨額資金，已因貪腐而流失。

公眾的憤怒威脅到馬科斯總統的執政。首都馬尼拉有兩場大型抗議，一場由羅馬天主教會組織，另一場由工會、學生與左翼活動人士發起。他們的控訴相同——中央政府撥給洪水防禦的款項，被貪腐政客中飽私囊，導致許多社區暴露於今年異常豪雨的危險中。

但釐清責任頗為艱難。馬科斯已撤換數名他指責竊取防洪資金的政客與官員。

然而，其中一名下落不明的政客指控總統本人監督這場貪腐——馬科斯駁斥此為宣傳伎倆。

小馬科斯的妹妹、參議員伊梅·馬科斯（Imee Marcos）加入反對陣營，而站在他對立面的副總統莎拉·杜特蒂（Sara Duterte）表示，若馬科斯被迫辭職，她準備接任——不過她自身亦面臨其他貪腐指控。

未來發展取決於抗議是否會持續數週，以及總統盟友是否更多倒戈。

該國前兩任總統——包括小馬科斯的父親——皆因貪腐引發的民眾抗議運動而下台。

在周日馬尼拉的抗議活動中，可以看到費迪南德·邦邦·馬科斯總統的模擬像。 [EPA]

斯里蘭卡超過330人死亡

斯里蘭卡毀滅性洪水與泥石流導致的死亡人數已逾330人，這是該國近年最嚴重的天災之一。災難管理中心報告，還有逾200人失蹤，約2萬棟房屋被毀，導致10.8萬人湧入政府臨時庇護所。

官員表示，在熱帶氣旋「迪特瓦」（Ditwah）肆虐後，該國宣布進入緊急狀態，全國約三分之一地區斷電斷水。總統阿努拉·庫馬拉·迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）稱，此乃該國史上「最具挑戰性的自然災害」，破壞程度嚴重，重建成本估計高得驚人。

部分地區發出疏散令，因凱拉尼河（Kelani River）水位持續急劇上漲。一名中部斯里蘭卡婦女向BBC描述，她所在地區約15棟房屋被巨石與泥漿掩埋，居民無一倖免。

死亡人數最多地區為康提（Kandy）與巴杜拉（Badulla），許多地方仍與外界隔絕：「我們村莊失去了兩人……其他人擠在廟宇與一棟倖存房屋中避難，」巴杜拉馬斯潘納村村民薩曼·庫馬拉（Saman Kumara）說。

「我們無法離開村莊，也無人能進來，因為所有道路皆被山崩阻斷。食物已盡，清水也即將用罄。」他透過電話告訴BBC。

斯里蘭卡毀滅性洪水與泥石流死亡人數已逾330人，這是該國近年最嚴重的天災之一。 [Getty Images]

警方表示，受害者中還包括北部中部庫魯內加拉區（Kurunegala）一間老人院於週六下午遭洪水淹沒的11名住民。

在24小時救援行動後，一名乘客向法新社描述了海軍協助他們爬上附近建築屋頂的驚險過程。

「我們非常幸運……我們在屋頂上時，部分結構崩塌……三名婦女跌入水中，但她們被拉回屋頂。」尚塔（WM Shantha）說。

該國政府發出國際援助呼籲，並敦促海外斯里蘭卡人捐款支持受災社區。熱帶氣旋「迪特瓦」上週五擦過該島國東海岸後，已遠離斯里蘭卡。

斯里蘭卡正值季風期，但此等級的極端氣候極為罕見。本世紀斯里蘭卡最嚴重洪災發生於2003年6月，造成254人死亡，數十萬人流離失所。