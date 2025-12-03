東南亞洪災已1300人罹難 專家：水土保持失衡致災

推著車輛，吃力地走過淹到膝蓋的洪水。上週印度洋上的幾個國家都很不好過，季風挾帶豪雨，加上2個熱帶氣旋輪流肆虐，重創泰國、斯里蘭卡等4國，到3日為止已經有至少1300人不幸罹難，多達100萬人流離失所。

倖免於難的民眾日子也很不好過。位在印尼北蘇門答臘省的一座城鎮，洪災後民生物資奇缺，能夠負擔得起的人都搶著囤貨。畫面上這些大排長龍的民眾，是在等著幫車子加油。

咖啡農蘇匹爾曼說道，「我們昨晚就來排隊了，凌晨1點半、2點，這就是為什麼我的車子在前面，它整晚都在這裡。」

聯合國旗下的世界氣象組織警告，由於全球暖化日益嚴重，類似的極端降雨恐怕將會持續出現，對防災經驗不足的地區造成衝擊。

世界氣象組織發言人努利斯表示，「溫度上升會提高更多極端降雨事件的潛在風險，因為溫暖的大氣可以包含更多水氣，這是物理法則，所以我們看見更多極端降雨，我們未來還會看見。」

除了氣候的原因，也有專家指出，印尼的水土保持不佳，也讓災情變得更嚴重。印尼擁有全世界面積第3大的熱帶雨林，不過近年來天然植被遭到砍伐，改種經濟作物，加上野火接連不斷，光是2024年就有24萬公頃的雨林消失。

綠色和平印尼森林倡議主任陶菲克指出，「植被確實在改變，曾經是森林的地方現在被改成其他地貌，包含油棕種植園、造紙用的工業林，或是採礦用地。」

專家表示，雨林可以抓住土壤控制水流，避免暴洪發生。這次的洪災不但突顯大自然反撲的力道，也讓災害防治再次受到各界注意。