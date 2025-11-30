東南亞洪災肆虐數百人罹難 斯里蘭卡尋求國際援助

即時中心／林韋慈報導

南亞與東南亞地區近日遭暴雨侵襲，引發嚴重洪水與山泥傾瀉，至少造成約600人死亡。印尼、馬來西亞、泰國及斯里蘭卡數百萬民眾受到影響，熱帶風暴加劇季候風降雨，使多地出現近年來最嚴重的洪災，斯里蘭卡官方已經向國際求援。





根據《印度通訊社亞洲國際新聞》（Asian News International, ANI）報導，斯里蘭卡遭熱帶氣旋「迪特瓦」侵襲，引發暴雨及洪水，截至29日已造成至少123人死亡、130人失蹤，超過1.5萬棟建物受損。約4.4萬名民眾撤往臨時避難所避難。斯里蘭卡政府已動員大量軍警進行救援，並向國際社會請求援助，以加速救災及重建工作。



斯里蘭卡紅十字會秘書長古納塞卡拉（Mahesh Gunasekara）指出，許多民眾被洪水圍困，增加救援困難。雖然氣旋正逐漸遠離，但災難尚未結束，救援需求仍將持續增加。



為支援受災民眾，斯里蘭卡政府向海外僑民募款，協助近50萬受災者脫困並重建家園。印度已率先響應，派遣專機運送物資，海軍艦艇也提供艦上口糧。印度總理莫迪向受災喪生者致哀，並承諾提供更多援助。



其他受暴雨影響的東南亞國家同樣嚴重，印尼死亡人數248人，另有百人失蹤；泰國死亡人數達145人，凸顯極端天候威脅，災民淚訴家園毀於一旦。

