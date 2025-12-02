東南亞洪災超過1200人死… 倖存者驚曝「連大象都會被沖走」

2025年12月2日，印尼蘇門答臘島，受洪災侵襲過的村莊，滿地都是砂石。美聯社



據外媒週二（12/2）報導，襲擊印尼、泰國與斯里蘭卡的洪災，已造成至少1200人死亡，其中印尼的災情最慘烈，由於基礎建設嚴重損毀，搜救團隊的任務受阻。一名印尼的倖存者透露，洪水襲來時相當猛烈，連大象都會被沖走。

據《衛報》與ABC新聞報導，東南亞的印尼與泰國，以及南亞的斯里蘭卡，上週爆發嚴重洪水與土石流，截至目前為止，已造成至少1230人死亡，分別為印尼659人、斯里蘭卡390人，以及泰國181人，另外有8百多人仍處於失蹤狀態，搜救人員正在加入搶救行動。

印尼的災情最慘烈，由於道路遭沖毀、橋梁倒塌，搜救人員目前仍難以進入蘇門答臘島的多個村落，儘管印尼政府出動直升機與救援艇，但惡劣的天候與受損的基礎建設，讓救災行動陷入困難。

2025年12月2日，印尼蘇門答臘島，在受洪災襲擊的村莊，一棟房子的牆上掛著家族照，被水淹沒的痕跡仍清晰可見。美聯社

印尼畢迪賈雅縣（Pidie Jaya）的60歲倖存者伊沙克（Busra Ishak，音譯），在洪水襲來時猛力抓住椰子樹，並在樹上待了長達12小時，才成功獲救，他的姐姐則不幸罹難，伊沙克受訪說道：「洪水沖刷幾百噸的原木，就連大象都會被沖走。」

在斯里蘭卡，軍方主導的救援團隊，同樣因土石阻斷道路，前進速度緩慢，特別是中部的康提（Kandy），許多居民根本無水可用，勉強靠著瓶裝水維生，當局警告，未來幾天仍會出現降雨，不排除情況惡化的可能。

2025年12月1日，斯里蘭卡的佩拉德尼亞地區，人們查看一座被洪水沖倒的建築。美聯社

在泰國南部，超過150萬戶、約390萬人受到洪災影響，泰國政府昨天宣布，將設立公共廚房，為災民提供熱食，並發放首批的補償金2.39億泰銖（約2.34億元台幣），提供給約2萬6千位災民。

泰國合艾市（Hat Yai）的倖存者潘皮特（Chutikan Panpit，音譯）表示，自己能活下來是奇蹟，洪水灌進她的住處時，馬來蝮蛇也竄進來，將她咬傷，但由於外頭水勢猛烈，她等了長達32小時，才能前往醫院接受治療，「這種蛇有劇毒，通常不是死亡，就是必須截肢」、「我很害怕死亡，我的兒子剛滿一歲，前幾天才剛學會叫『媽媽』。」

2025年11月30日，泰國南部宋卡府，人們正在搬運一輛因洪水而受損的汽車。美聯社

