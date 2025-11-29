東南亞洪災逾300人罹難！民眾被迫在屋頂等待救援 太平間爆滿遺體放冷藏車暫存

近日，東南亞多國受熱帶風暴侵襲，導致暴雨不斷造成多地洪水氾濫，累計死亡人數已超過300人。（翻攝自X＠volcaholic1）

近日，東南亞多國受熱帶風暴侵襲，導致暴雨不斷造成多地洪水氾濫，傳出重大災情。截至目前，包含印尼、泰國及馬來西亞在內，累計死亡人數已超過300人，數10萬人受影響，部分地區交通與通信中斷。

印尼災情最為慘重

綜合外媒報導，在印尼蘇門答臘島西部地區，因連日豪雨引發山洪與土石流，災情最為嚴重。當地當局針對最重災區發出警告，多處道路被沖毀、基礎建設中斷，導致救援困難重重。

此外，在泰國南部，尤其是宋卡府區域，暴雨引發的洪水與山洪情嚴峻，當地醫院太平間已爆滿，部分遺體不得已只能暫時存放在冷藏貨車中，以待身分確認。當地官方在昨（28日）表示，南部區域已確認至少145人罹難。

馬來西亞也有多個地區因豪雨遭受重創，有社區與外界隔離，居民被迫在屋頂等待救援。

道路、通訊中斷 救援難度高

許多地區因連續降雨導致道路中斷、橋樑倒塌、電力與通訊中斷，令搜救與後勤支援變得非常困難。救援隊伍被迫以空運物資和使用充氣船撤離災民。

許多被洪水淹沒的社區居民被迫在屋頂或高處避難，等待救援。

極端氣候釀災 專家警告恐將成常態

專家指出，這次災情與近期熱帶風暴發展、季風劇烈變化，以及氣候暖化導致的海溫上升密切相關。氣候異常與極端天氣，加劇降雨強度與頻率，使洪災、土石流與山洪等災害頻率提高。

隨著全球氣候變遷加劇，極端天氣將會變得更加難以預測，也更具破壞力。專家呼籲相關國家強化防災設施、改善排水系統、加強通報與疏散機制，以減少民眾損失。

