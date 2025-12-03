東南亞洪災逾800人罹難 麻六甲海峽首度生成熱帶風暴襲印、馬、泰
11月的最後一週，熱帶氣旋為印尼、馬來西亞、泰國等東南亞國家，以及南亞的斯里蘭卡帶來致災性豪雨。截至12月2日，四個國家累計的死亡人數已超過1300人。東南亞國家更是經歷了罕見在麻六甲海峽生成、進而侵襲的熱帶風暴森雅（Senyar）。麻六甲海峽位於印尼與馬來西亞之間，連通印度洋與太平洋。這裡靠近赤道，海域狹窄且淺，不易形成熱帶風暴。
位於印度東南方的斯里蘭卡，則受氣旋風暴迪瓦特（Ditwah）影響，導致8年來最嚴重天災，宣布進入緊急狀態。
泰國南部洪災受災戶近300萬人 南部大城創300年來最高單日降雨紀錄
22日以來的極端降雨，加上森雅催化下，造成泰國南部、印尼與馬來西亞多地洪災與土石流，初步統計三國超過800人罹難，其中印尼至少712人、泰國至少176人，《路透社》引述官方數據，受洪患影響人數超過400萬，以泰國南部近300萬人為最多。
泰國公共衛生部指出，洪災造成泰國南部死亡人數逾170人，受創最嚴重的是宋卡府（Songkhla），當地最大城市合艾（Hat Yai）11月28日累積雨量達335毫米，創當地300年來最高單日降雨紀錄。據《曼谷郵報》報導，泰國氣候變遷和環境署（DCCE）局長皮倫（Phirun Saiyasitpanich）表示，這凸顯氣候變遷影響加劇，促使政府優先推動氣候調適。
皮倫於11月29日引述德國看守協會統計指出，泰國的「氣候風險指數」（Climate Risk Index，CRI）排名為全球第17名，相比於前幾年明顯惡化。DCCE正與六大部門及地方組織合作，全面推動國家調適計畫，也在建立「國內版氣候風險指數」，協助各省制定調適策略，同時推動《氣候變遷法》，強化長期韌性。
極端降雨重創印尼 蘇門達臘島逾700死
熱帶風暴重創印尼蘇門答臘島，據《中央社》報導，截至12月2日下午，蘇門答臘島死亡人數超過700人，另有500多人失蹤。據《日經新聞網》報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）署長蘇哈里揚托（Suhariyanto）指出，因為極端降雨造成山崩，還有偏遠地區難以到達，讓救災難度倍增。
印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）指出，「過去十年熱帶氣旋變得更為頻繁，通常發生於11月到隔年3、4月間。」他認為熱帶氣旋的頻率增加，與氣候變遷有關。
北蘇門答臘省是受害最嚴重的省份。印尼北蘇門答臘環境論壇（Walhi）執行董事Rianda Purba表示，因為當地水力發電計畫帶來的森林砍伐，以及採金礦活動，讓上游土地、河岸的森林覆蓋率下降。
據《中央社》報導，北蘇門答臘省的中塔帕努利地方政府首長則表示，非法伐木與棕櫚果園導致水災與土石流更加劇烈。而印尼是全球最大的棕櫚油生產國。
大馬7州8萬多人被迫撤離 官方警告豪雨釀10年來最嚴重水患
印尼鄰國馬來西亞也受暴雨所害，截至29日晚間8時，已有4人死、國內7州共8萬多人被迫撤離家園，大馬東北部接壤泰國的吉蘭丹州（Kelantan），以及相鄰的丁加奴州（Terengganu）受創最重。
《中央社》報導，每年10月至隔年3月雨季期間，馬來西亞半島東部沿海常見大雨成災，但本週降下的暴雨已造成多地民眾被迫撤離。馬來西亞副首相兼國家災難應變委員會（National Disaster Management Committee）主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）表示，這波降雨恐引發大馬10年來最嚴重水患。在2014年，當時近25萬人因洪患被迫離開家園。
史上首個生成於麻六甲海峽熱帶風暴 助長東南亞雨勢
為何東南亞會出現長達一週的致災性降雨？據《紐約時報》報導，每年這個時候，東南亞常下大雨，但專家表示，反聖嬰現象讓降雨更極端，強風將太平洋較暖海水推送至東亞，創造熱帶風暴生成條件。源於菲律賓外海的颱風天琴（Koto），與罕見形成於麻六甲海峽的熱帶風暴森雅，都助長了印尼的雨勢。
森雅於28日登陸馬來半島中部後，減弱為熱帶性低氣壓，但已創下歷史。《新海峽時報》（New Straits Times）報導，馬來西亞氣象局局長穆罕默德希山（Mohd Hisham Mohd Anip）表示，森雅是首個在麻六甲海峽形成的熱帶風暴。
馬來西亞過去被認為是「沒有地震和颱風」的國家，上一次發生熱帶風暴襲擊馬來西亞，已經是24年前的熱帶風暴畫眉（Vamei）。
據《聯合早報》報導，新加坡國立教育學院人文與社會學科教育學部助理教授王靖宇解釋，熱帶低壓在麻六甲海峽經常發生，但受三大因素制約，難以發展成熱帶風暴。 王靖宇解釋，麻六甲海峽靠近赤道，科氏力不足，氣旋難以獲得有效的旋轉動力； 再者，海峽狹窄的地形限制了風暴發展；最後，這裡的海域較淺，海水表層溫度不易維持在高溫狀態，導致風暴發展所需的「燃料」不足。
熱帶氣旋釀斯里蘭卡400死 國家緊急狀態
印度旁的島國斯里蘭卡，與馬來西亞隔著孟加拉灣相對，也遭受另一個氣旋風暴迪瓦特侵襲。熱帶氣旋在印度洋稱為氣旋風暴（Cyclonic Storm），11月27日形成的迪瓦特，造成斯里蘭卡至少400人死亡。
《半島電視台》報導，斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）宣布進入國家緊急狀態，並尋求國際援助。據統計，氣旋摧毀了超過2.5萬戶住宅，迫使超過14萬人須前往臨時避難所。
這是斯里蘭卡自2017年以來最嚴重的自然災害，當時洪水和土石流造成超過200人死亡。而該國於本世紀最嚴重的洪災發生在2003年6月，共254人死亡。
