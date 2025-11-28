東南亞洪災釀逾300死！印尼西蘇門答臘慘重、泰國遺體需冷藏車暫存
根據外媒報導，連日來東南亞多國遭遇強烈熱帶風暴侵襲，引發大規模降雨並導致多地洪水氾濫。印尼、泰國與馬來西亞災情最為嚴重，三國累計死亡人數已突破300人，數十萬人受影響，部分地區交通與通信中斷。
其中，印尼蘇門答臘島西部災情最為慘重。西蘇門答臘省的馬拉拉克地區因暴雨引發致命山洪與土石流，造成至少174人喪生，約80人下落不明。當地救援行動受地形與天候限制，進展困難。一名53歲的災民米斯尼亞迪表示，洪水來襲時水位迅速上升，「我趕回家時水已淹至腰部，到家時已到胸口。我和丈夫整晚沒睡，持續觀察水勢是否上漲。」
在泰國南部，合艾市等地同樣遭洪水重創。官方數據指出，南部地區已確認145人死亡，死者多集中在宋卡府。由於災情慘烈，當地醫院太平間容量已滿，部分遺體暫時存放於冷藏貨車中。67歲的居民康班回憶，洪水當時高達二樓天花板，他僅能依靠小船逃離。
馬來西亞方面也面臨類似災情，雖官方尚未公布詳細傷亡數據，但部分地區同樣因豪雨導致水災，部分社區與外界隔絕，災民被迫在屋頂等待救援。
專家指出，此次災情與氣候異常密切相關。馬來西亞氣候顧問蕭勇健表示，氣溫升高導致極端天氣頻率上升，熱帶風暴與集中性降雨更加劇地區水患風險。「氣候變遷的影響已逐步顯現，未來這類災難恐將更頻繁、更難預測。」
