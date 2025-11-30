東南亞洪災釀600死人數還在上升！斯里蘭卡全國1/3斷水斷電 泰醫院停屍間塞爆

印尼蘇門達臘發生山崩。圖／東方IC

由於季風降雨加上森雅熱帶風暴（Senyar）加劇，導致該東南亞地區多年來最嚴重的洪災，印尼、馬來西亞、泰國和斯里蘭卡數百萬人受災，更引發洪水、山崩，造成約600人死亡。氣象專家表示，東南亞的極端天氣，可能與菲律賓颱風天琴，以及很罕見在馬六甲海峽形成的熱帶氣旋森雅有關。

印尼蘇門達臘山崩 災民：水幾秒鐘內就衝進房

綜合外媒報導，東南亞地區受到季風降雨、熱帶風暴影響，引發當地多年來最嚴重的洪災。26日印尼蘇門答臘島遭遇強降雨引發山崩、洪患，截至29日印尼已有超過300人死亡、數百人失蹤，死亡人數可能還會攀升。另外，還有數千人受困，在屋頂等待救援。

廣告 廣告

一名居住在亞齊特區的女災民表示，「水流速度非常快，幾秒鐘之內就衝到了街上，湧進了房屋」，她和祖母立刻跑到地勢較高的親戚家，但隔天想回家拿東西，卻發現洪水已經把房子完全淹沒。印尼災害機構表示，惡劣天氣阻礙了救援行動，雖然已有數萬人被疏散，但仍有數百人受困。

泰國10年來最嚴重洪患 380萬人受災

另外，泰國南部的宋卡府，當地水位上漲了3公尺，至少145死，這是十年來最嚴重的洪災之一。合艾市單日降雨量達335毫米，是300年來最大雨量。合艾市一間醫院表示，由於太平間不堪重負，工作人員不得不把屍體轉移到冷藏貨車上。

泰國合艾發生嚴重水災。圖／東方IC Image Caption

泰國政府指出，在洪水襲擊的12個省份中，已經有160人死亡、超過380萬人受災。洪水淹沒農田，切斷農村道路，導致多個地區斷電，救援人員正在努力前往偏遠村莊。當局承諾會補償罹難家屬200萬泰銖（換算約新台幣186萬元）的補償金。另外，馬來西亞玻璃市北部地區也受到洪水影響，造成至少2人死亡，數萬人被迫進入避難所。

全國1/3斷水斷電 斯里蘭卡宣布進入緊急狀態

外媒指出，斯里蘭卡受到迪特瓦氣旋的嚴重影響發生洪災，已造成超過130死、170人失蹤，共有1.5萬棟房屋被毀、7.8萬人住進避難所，全國約有1/3的地區斷水斷電，政府因此宣布進入緊急狀態。另外，政府關閉學校、辦公室，並推遲考試；大多數水庫、河流都已溢組阻斷道路；由於土石衝擊道路、鐵軌，也使得全國多地的客運、列車停運線路封閉。

斯里蘭卡發生洪災，當地救難人員協助災民脫困。圖／東方IC

事實上，自上週以來斯里蘭卡就飽受惡劣天氣影響，27日時狀況惡化，暴雨導致房屋、田地、道路遭淹，並在茶葉種植的中部山區引發土石流。29日晚間斯里蘭卡多個地區受到土石流襲擊，但是政府當局尚未抵達現場。鄰國印度已經派出2支搜救隊，將向科倫坡運送物資、提供救援行動。

氣象學家認為，東南亞的極端天氣可能是菲律賓颱風天琴，以及很罕見在馬六甲海峽形成的熱帶氣旋森雅交互作用所致。東南亞地區每年的季風季節通常在6月至7月之間，經常會帶來暴雨。但是氣候變遷改變了風暴模式，包括風暴的強度和持續時間，導致降雨量增加、山洪暴發和風力增強，因此引發洪患。



回到原文

更多鏡報報導

上廁所超過15分鐘罰2000元！ 員工：拉肚子也只能忍著

25歲重機網美死亡車禍！生前1句話成「不詳預言」…發文後遭「聯結車輾斃」

正義戰神雙標？他曝黃國昌夫妻1事：沒生小孩竟成被剝奪權利的原罪