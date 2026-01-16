東南亞深度旅行熱潮來襲 台北旅行社客製化行程打造專屬旅遊體驗

東南亞旅遊規劃專家，馬來西亞旅行社首選品牌（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從導遊家庭走出 台北旅行社推薦品牌的誕生

難得出遊放鬆，不想再被緊湊的行程追著跑？越來越多旅人開始追求有溫度、能真正走進旅遊當地日常的東南亞深度旅行規劃新選擇。



成立於2009年的威豐旅行社，是近年來被不少旅客列為台北旅行社首選之一。品牌創辦人來自導遊世家，耳濡目染下對旅遊產業產生濃厚興趣。創業初期，他選擇專注在外國旅客來台旅遊接待，透過自由行行程設計與導覽安排，逐步奠定威豐旅行社在旅遊市場的厚實基礎。



這段經歷，也讓創辦人察覺旅遊服務的核心價值在於「理解文化」與「貼近需求」，而非一味走馬看花的行程堆疊。因此，威豐旅行社從一開始就確立了與傳統團體旅行社不同的發展方向。

東南亞員工旅遊推薦：兼顧各年齡層需求的彈性行程設計（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

語言優勢助攻國際客群 國外小團旅遊推薦新選擇



精通廣東話與英文的創辦人，在面對來自香港、馬來西亞、菲律賓等地的旅客時，能以零距離的方式溝通交流，不僅大幅提升服務體驗，也替威豐旅行社累積了良好口碑。憑藉這樣的語言與文化優勢，品牌逐漸奠定了國外小團旅遊推薦首選的地位，特別受到注重文化交流與行程彈性的自由行旅客青睞。



目前，威豐旅行社也積極將觸角拓展推廣至東南亞市場，陸續推出多條東南亞精緻行程，涵蓋如越南深度旅遊團、泰國旅行團推薦、新馬旅遊行程等多元路線，並特別設計符合銀髮族東南亞旅遊需求的輕鬆步調行程，協助中高齡旅客深入體驗在地文化。不僅讓長輩們能安心自在地參與旅行，也兼顧休閒、健康與交流需求，使旅程成為人生新階段中難得的美好記憶。

外島浮潛熱門推薦行程，專業領隊帶隊更安心（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

強調深度體驗 離島旅遊規劃與外島包車服務成亮點



「我們想讓旅遊回歸生活感，而不是任務式打卡。」創辦人曾表示。威豐旅行社強調的「深度旅遊」，不只在海外行程設計上追求文化體驗與行程彈性，也貫徹到離島旅遊規劃與外島旅遊行程安排中。深度旅遊對品牌而言，不只是走馬看花地完成景點，而是希望旅客能慢下腳步，深入理解當地文化、品味在地生活，並透過精心安排的活動與互動，真正感受每個目的地的特色與氛圍。



團隊曾為國內外旅客量身打造外島旅遊三天兩夜方案，涵蓋澎湖、小琉球、綠島等熱門路線。品牌也提供全程離島客製化包車服務，搭配在地導遊與住宿推薦，讓旅客能依照喜好彈性調整行程，深受中小型團體與自由行客群肯定。

想要玩得輕鬆又住得好？東南亞機加酒行程一次搞定（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

整合多元服務 台灣機場接送包車與企業接待一條龍



除了旅遊產品創新，威豐旅行社同時提供彈性且完整的交通服務，包括機場接送包車、多日包車旅遊與飯店套裝優惠行程。自營車隊搭配長期合作的遊覽車車行，降低中介成本、提高應變效率，也提升整體CP值。



創辦人表示，這樣的彈性安排正好滿足現在市場對「量身訂做」與「時間自主」的渴望。無論是家庭出遊、公司員工旅遊方案或海外蜜月旅行，或是離島畢業旅行規劃，皆能依據不同需求給予完整的行程設計與接待服務。



布局東南亞據點 馬來西亞與菲律賓市場是下一步



面對變動快速的旅遊市場，威豐旅行社早已啟動海外市場拓展。創辦人指出，目前已著手評估在馬來西亞與菲律賓設立據點的可行性，並整合既有旅遊產品與地接資源，發展在地化的品牌策略。



未來，威豐旅行社也計畫推出更多符合當地旅客偏好的產品，例如馬來西亞旅行團推薦行程，或以文化、美食為主題的菲律賓旅行社跟團方案，協助旅客更便捷、安全地體驗東南亞魅力。



創辦人認為：「旅遊不是產品，而是一段能與世界對話的旅程。」他期許威豐旅行社成為旅客與文化之間的橋樑，用溫度與專業，帶領更多人走進不一樣的風景。



延伸了解 常見旅遊規劃疑問一次解答



Q1：第一次嘗試小團旅遊，有什麼特別要注意的地方？

小團旅遊最吸引人的地方，在於行程彈性與路線客製化。但也因人數較少，彼此互動更密集，建議旅客可事先溝通旅遊節奏、興趣偏好，確保行程安排更貼近每位團員期待。值得留意的是，小團多數需預約安排，建議提前諮詢以免向隅。



Q2：想深入了解在地文化，有什麼比景點巡禮更好的體驗方式？

文化體驗不只存在於古蹟與導覽中，也能發生在市場邊、早餐店裡、老街轉角的咖啡攤。深度旅遊講求「生活感」，而非「觀光感」，《威豐旅行社》過去曾為旅客安排只停留在一座城市兩週的行程，正是為了讓他們真正感受到一個地方的日常節奏。



Q3：有語言障礙怎麼辦？自由行是不是不太適合語言不通的旅客？

許多旅客對自由行感到興趣，但語言成了最大障礙。其實，只要有專業團隊支援，語言從來都不該是阻礙。《威豐旅行社》的創辦人本身具備中英粵語能力，也訓練導遊具備多語溝通技巧，能協助旅客跨越語言壓力，專心享受旅程。



Q4：離島或外島行程適合幾天？能安排自由活動時間嗎？

離島或外島地區像是澎湖、綠島、小琉球等，最推薦三天兩夜的行程安排。這樣的長度既不匆忙，也足以涵蓋自然景觀、在地人文與自由活動。部分旅客更會加選包車服務，讓每日動線更流暢，兼顧舒適與自由，適合家庭或高齡成員一同出遊。



《威豐旅行社》

地址：台北市萬華區長沙街二段91號6F-5

連絡電話：02-2311-5180

官方FB：https://rink.cc/3zx5h

Google地標：https://rink.cc/1h77a

更多資訊：https://rink.cc/x6oep

