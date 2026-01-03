東南亞百貨 感受異國溫度

東南亞各國零食一字排開，是不少移工解鄉愁的味道。(記者林怡孜攝)

記者林怡孜∕台南報導

台南火車站旁有著一間占地百來坪的東南亞百貨，貨架上擺滿熟悉又陌生的商品，從越南、泰國、印尼到菲律賓零食、調味料、生活用品一應俱全，讓不少移工一踏進店裡，就像回到家鄉，也吸引不少台灣民眾前來「挖寶」。

這家在地經營超過十年的東南亞百貨，被不少熟客形容為「台南最大、最齊全的東南亞百貨」。客群不只是在台工作的東南亞移工，也有許多台灣人與觀光客。店員表示，除了移工來消費，也有許多顧客是出國旅遊後懷念當地味道，回台灣就來這裡找。店裡聘用東南亞籍移工，能以母語協助溝通。

走逛其間，最引人注目的，莫過堆疊整齊的「鴨仔蛋」，雖然多數民眾對這道不熟悉的料理都有點怕怕，但這卻是越南、菲律賓人懷念的家鄉美食。不只特殊食材，現場也能買到新鮮南薑、香茅等東南亞常用辛香料。店內還販售電動機車，解決代步需求。

東南亞常見的鴨仔蛋整箱陳列，是越南的在地美食。(記者林怡孜攝)

這裡就像一個「小型聯合國」，不分國籍、語言，都能找到自己熟悉角落。連結文化、飲食與生活的交會點，也讓台南的街角，多了一份來自不同國家的溫度與故事。