東南亞語移工失智照護手冊開放下載！ One-Forty與美時製藥培力外籍看護建立失智守護網
【記者 陳姿穎／台北 報導】一位照顧失智長輩的印尼看護這麼說。她的處境並非個案 — 台灣每年新增2萬名高齡失智人口，全台35萬個失智症家庭，有1/5由外籍看護照顧。這群第一線照護主力幾乎沒有受過任何失智症專業訓練，加上台籍照服員缺口高達8,000人，使得失智家庭和外籍看護長期承受巨大照護壓力。
面對社會日益嚴峻的高齡失智照護需求，專注移工教育的非營利組織One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）自2023年推出「外籍看護的失智症照顧培力計畫」，於今年再度攜手台北市立聯合醫院失智症中心，在美時製藥和各方支持下，發布四國語系「外籍看護失智照護手冊」，即日起開放民眾及外籍看護免費下載。同時，透過工作坊、線上教材短影音、多語照護社群三管齊下，為台灣超高齡社會的失智照護帶來助力。
▲超超過7成外籍看護在失智症照顧的過程感到心力交瘁，顯示照顧者的身心和知識面都需要支持。
外籍看護失智照護手冊上線：從疾病認識到照顧者心理健康的全方位培力
過去，外籍看護對失智症的認識，只能仰賴雇主家庭口頭教學或自行上網搜尋零碎資料，缺乏系統化的專業指引。一位外籍看護 Yani 曾與One-Forty分享「我們從未學習到該如何應對病人情緒劇烈變化，很需要一本手冊，教我們如何照顧」。
One-Forty於今年正式推出「外籍看護失智症照護手冊」，160頁內容以專業醫護知識為本，語系橫跨中文、印尼文、越南文與菲律賓文，免費提供民眾與外籍看護下載。歷時一年多與聯合醫院的共同開發，為了讓外籍看護與雇主能共同學習交流，手冊設計採用中文與母語對照、搭配插圖與情境練習，主題涵蓋四大面向：
認識失智症１．失智症發生初期不容易察覺，經常與老化現象有所混淆，導致患者從症狀出現到診斷為失智症，平均需要3.5 年。因此手冊介紹如何分辨失智與老化徵狀、了解患者的行為變化，不僅能為讓失智症及早被發現、掌握疾病診斷治療的良機，也讓照顧者在心態、知識和生活面都能有所準備。
與失智症的溝通能力２．看護移工Wayan說「我請長輩往右走、他卻繼續往左走…每天都感到沮喪，但還是要保持耐心」要在長期照護過程維持「耐心」無法只靠精神喊話，手冊提供語言和非語言的溝通技巧，幫助照顧者從掌握跟病人良好互動的方法做起，加深與長輩之間的理解。
失智症日常照護技巧３．「患者很容易生氣怎麼辦？」「為什麼老是懷疑我偷東西？」的情境題，是失智症家庭難解的每日課題。手冊列舉出常見的失智照護情境解析，引導照顧者瞭解異常行為的成因，給予日常生活與活動安排建議，陪伴照顧者應對日常照護的挑戰。
照顧者自我關懷４．對於失智症家庭照顧者而言，要學習的不只是怎麼陪伴病患，更需要了解如何照顧自己的身心狀態。根據One-Forty 2023年調查超過500位照顧失智症的外籍看護，超過七成在不了解疾病的情況下、在照護過程感到心力交瘁。因此手冊深入同理照顧者的身心，從心態準備、壓力調適到支持資源，給予貼心實用的指引。
「手冊非常有幫助，因為我照顧的是急性失智症患者，很需要學習耐心和方法！」一位下載手冊的外籍看護表示。外籍看護失智症照護手冊於今年上線後，已累積觸及超過 20 萬移工人次，並收到有外籍看護回饋：「從前我對失智症患者的照顧總是有很多疑問，但經過學習，我現在更有信心了。」從「困惑」到實質感受到照護能力提升的「信心」，是One-Forty和合作單位推出手冊的目標，也期待正向的轉變能融入更多失智家庭的照護日常。
▲失智症工作方陪伴學員分享自己照顧失智症患者的經驗，與同鄉共學知識與技能。
用母語學習失智照護，從實體到線上凝聚學習社群
「外籍看護與台灣的老年照顧已密不可分」One-Forty創辦人陳凱翔指出。然而，語言隔閡、文化差異加上缺乏專業訓練資源，使得許多外籍看護在照護現場感到手足無措。因此「外籍看護失智照護培力計畫」奠基在One-Forty過去十年超過10萬名移工的教育專業經驗，從三個面向建構學習支持系統：
實體失智照護培力工作坊：串連企業醫療資源、走進地方與外籍看護面對面交流
2024年至2025年，One-Forty結合美時製藥公司對在地健康的關注與支持，首次將失智照護培訓帶入南投縣 — 全台第三個提前進入「超高齡社會」的縣市。One-Forty與當地的佑民醫院合作，共同辦理2場實體工作坊，提供35位印尼看護移工專業培訓。佑民醫院院長謝佳芸也強調外籍看護在失智照護中扮演的關鍵角色：「失智症照護最重要的是定期追蹤病情，而外籍看護的日常觀察紀錄能讓醫生依照實際狀況調整用藥，給予長輩最好的照顧」。
工作坊不僅帶領外籍看護學習失智症、照護技巧和身心紓壓，現場許多看護也在母語老師的協助下、把握機會跟醫生請教日常的照顧問題。有學員分享：「上課後才知道如何應對病人發怒的情況」也有學員覺得「課程能幫助我發展安養院或醫院照護人員的專業職涯」從現場熱絡的互動氛圍，凸顯外籍看護平常獨自面對的照顧難題，很需要透過學習獲得應對能力，並藉由同鄉交流感受到理解與陪伴。
線上經營印、菲、越照護社群，一起面對照護的難題與新知
One-Forty自2023年起經營印尼、菲律賓、越南的線上照護社群，每月超過3000位移工能持續獲得失智照護新知，也成為彼此分享經驗的平台，創造互相支持的歸屬感。一位加入社團的看護表示，以前遇到問題不知道該問誰，現在有了這個平台，發現自己並不孤單。
系列照護主題教學短影音，把握看護工作的學習片刻
為了讓學習打破地域限制、惠及全台外籍看護，One-Forty於2024年編制13支免費的照護教學影片，幫助印尼籍移工在手機APP就能學習照護對話、照顧技巧和自我關懷。考量看護型移工的學習時間較為零碎，One-Forty於今年與美時製藥製作以輕巧好吸收的短影音形式，製作3支印尼語失智症學習短片，讓移工透過熟悉的社群工具輕鬆獲取照護知識。在線上社群大力推廣下，已觸及超過6萬移工觀看人次。
失智照護不再單打獨鬥，跨界合作為「失智安養」願景邁出關鍵一步
推動「外籍看護失智培力計畫」至今，One-Forty已累計支持超過4千位移工學習，每一位外籍看護的參與，都代表一份對失智家庭的守護。計畫手冊背後跨界連結社會各方對失智家庭照顧者的關注，包含發揮醫護專業的台北市立聯合醫院失智症中心和佑民醫院，關心在地社福健康的美時製藥、文化部及永大社會福利基金會，與每一個主動為議題行動的群眾集資支持者，才得以共同促成。
下一步，One-Forty除了透過社群和教育持續推廣失智症照護培力，也將以「建立更完整的身體與心理健康支持系統」為目標，希望讓移工獲得足夠的知識與方法，面對工作生活的挑戰；同時也期待為台灣的長照體系注入更多韌性，讓陪伴長輩的照顧者們也能好好照顧自己。
用行動支持，成為失智照護家庭的力量：
下載四國語言失智照護手冊https://bit.ly/4noRmsM
瞭解外籍看護失智培力計畫https://bit.ly/3ODZOFe
（照片記者陳姿穎翻攝）
