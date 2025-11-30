東南亞遇嚴重洪災！印尼、泰國等地逾660死 斯里蘭卡死亡人數飆近200人
編譯張渝萍／綜合報導
東南亞國家印尼、泰國、馬來西亞近日遭罕見熱帶風暴「Senyar」重創，南亞的斯里蘭卡也正遭受熱帶氣旋迪特瓦（Ditwah）侵襲，這一系列極端天氣已造成東南亞、南亞各國有超過660人死亡、數百人失蹤。
根據CNN報導，熱帶熱帶風暴「Senyar」於麻六甲海峽形成，已對東南亞各地帶來罕見嚴重的強降雨，造成印尼至少303人死亡、泰國162死、馬來西亞2死；而另外在南亞形成的熱帶氣旋迪特瓦（Ditwah）目前正重創斯里蘭卡，根據半島電視台報導，已造成至少193人死亡，該氣旋正接近印度南部海岸。
本文將統整目前各地災情。
印尼
在蘇門答臘島災情最嚴重的地區，印尼救援隊正全力搶救土石流與洪水災情。印尼災害防制災署（BNPB）署長29日向路透表示，目前至少303人死亡、279人失蹤。
畫面顯示直升機正向這座以雨林、活火山與極度瀕危的紅毛猩猩著稱的島嶼運送物資。
蘇門答臘最北端亞齊省比熱恩（Bireuen）的一名居民向路透表示：「洪水來時，一切都沒了。」他說：「我想救我的衣服，但整棟房子都塌了。」
自25日以來，強烈季風雨使北蘇門答臘省的河水暴漲，救難人員一直在努力抵達被困的居民。當地媒體畫面顯示，人們動用橡皮艇疏散受困者。
泰國
泰國政府發言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat） 29日表示，該國南部的極端天氣已造成至少162人死亡，約350萬人受災，官方已空運病患並送達關鍵物資，包括氧氣筒，給被淹沒的社區。
在合艾市（Hat Yai），安馮（Amphorn Kaeophengkro）一家八口22日在洪水來臨時完全沒時間逃難，家裡馬上被淹沒。44歲的安馮表示，他們只得衝上二樓，之後整整48小時困在桌子、洗衣機與窗框上方。
安馮說：「我們當時除了想活下來，什麼都沒想，有時候我們坐在窗邊，還得把腿抬起來，避免泡太深。」水退了之後，他們只能無奈地清理滿是泥濘的家園。
報導指，宋卡府合艾市是泰國受創最嚴重的地區，25日降下300年來最嚴重的暴雨，水位一度高達2.4公尺，還阻斷了照顧30名新生兒的婦產病房的出入口。
目前仍不清楚當地何時恢復供電，相關機構已向該地提供醫療援助與基本物資。
泰國觀光部向CNN表示，有十名外國旅客，包括來自澳洲、英國、中國、馬來西亞、新加坡與南非的旅客28日在宋卡府獲救。目前水位幾乎已退，僅部分地區仍有積水。
斯里蘭卡
根據半島電視台報導，熱帶氣旋迪特瓦（Ditwah）在斯里蘭卡引發土石流與洪災，至今已造成至少193人死亡。
斯里蘭卡國家災害管理中心（DMC）30日表示，受迪特瓦帶來的降雨影響，未來數日全島仍可能出現更多豪雨，目前仍有超過220人失蹤。
據斯里蘭卡《每日鏡報》報導，失蹤者當中包括五名海軍人員，他們最後一次被看到是在該國東北部的查萊潟湖（Chalai Lagoon）一處海軍變電站，試圖切斷湧入的洪水。
這場極端天氣已摧毀全國近1.5萬戶民宅，約4.4萬人被迫疏散至臨時避難所。半島記者表示，在斯里蘭卡中東部的森曼圖萊（Sammanthurai）報導指出，「有些社區完全被泥土掩埋，每挖出一處都帶來更多絕望。」她說：「通訊也中斷，有些地區至今仍無法傳回最新情況。」
斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）29日宣布進入緊急狀態，以應對氣旋過後的災情，並呼籲國際援助加入。
印度率先回應，派出救援物資及兩架直升機與機組人員執行救援任務。日本表示將派出團隊評估緊急需求，並承諾提供後續協助。
馬來西亞
熱帶風暴「Senyar」在馬來西亞造成兩人死亡。路透報導，風暴來臨前，約有3.4萬人被疏散，但73歲的卡辛姆（Gon Qasim）與丈夫較不幸，上周末在北部玻璃市（Perlis）被洪水困在田野中，無法逃離。
這對老夫妻後來被其中一名孩子救出，並送往州首府加央（Kangar）的避難中心。
卡辛姆回憶道：「我那時在屋裡出不去，出來後卻也無處可去，只能待在田裡……那水就像大海一樣，看起來就是那樣。」
氣候變遷
科學家警告，包含印尼、泰國與馬來西亞等東南亞地區，是全球最容易受氣候變遷影響的地區之一。
氣象學家向路透表示，東南亞地區近期的極端天氣，可能源於兩個活躍系統的交互作用，一個是橫掃菲律賓的颱風科托（Koto），另一個是罕見於麻六甲海峽生成的氣旋「Senyar」。
本月，越南部分地區也遭致命洪水重創，洪水與山崩造成數十人死亡。
同月，菲律賓在一週內接連遭颱風「卡瑪基（Kalmaegi）」與「鳳凰（Fung-wong）」侵襲，造成數百人死亡、逾140萬人被迫撤離。
氣候學家海瑞納（Maximiliano Herrera）向CNN表示，今年夏天，東南亞整個地區也出現破紀錄的高溫，在酷熱與濕度中幾乎沒有喘息空間。
