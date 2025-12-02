東南亞風暴 印尼蘇門答臘島3省重災

氣候變遷帶來的極端天氣，在亞洲好幾個國家、是正在進行式。包括印尼、泰國、斯里蘭卡等，罹難人數破千，而其中，災情最慘的印尼，已經有600多人喪命、300多萬人受災，現在雖然雨停了，但是災區滿目瘡痍，甚至還有不少地區、因為路斷橋毀，仍對外斷絕聯繫。而倖存的民眾，看到原本的村莊、被泥濘掩埋，家園也變成瓦礫，還有親人天人永隔，只剩下揮之不去的傷痛。

倖存者 萊斯：「這以前是我家 那裡是清真寺，那是我父母的房子。」

指著一片泥濘瓦礫、細細訴說著這個村莊原有的樣貌。印尼蘇門答臘島的洪災過後、積水消退，留下滿目瘡痍、與揮之不去的創傷

倖存者 萊斯：「(大家都逃過一劫嗎)，不 死了2個，(是誰) 我的母親和岳母，(怎麼了)她們生病了 走不動。」

腳受傷的佩爾南迪，回想洪水來襲當時，仍然餘悸猶存

倖存者 佩爾南迪：「當時我被水流沖走了，所有房子都從上面倒塌了，我的脖子被掉下來的鐵皮卡住了。」

雖然一切都毀了，但倖存的災民，慶幸自己還活著。現在災區雨停了，陽光也露臉了，民眾賣力清掃家園，雖然辛苦，但仍心繫孩子們的未來

倖存者 羅斯米娜：「我希望政府能更快些幫助我們，特別是對學齡兒童，如果他們長時間無法上學，那就太可惜了。」

