東南亞首例 美菲成立聯合工作小組強化應對中國威脅
美國與菲律賓宣布成立一支約60人的聯合工作小組，以應對中國在南海的「脅迫」行徑，這也創下東南亞首例，意味著美國擴大在印太的戰略布局。因為近年來中國透過經濟、貿易和一帶一路等方式擴大海外影響力，其中中國協助柬埔寨建設軍港、開鑿運河，意圖擴大在東南亞及南海影響力。
砲聲隆隆，戰機越過天際，美菲肩並肩軍演5月才剛落幕，兩軍在菲律賓北部呂宋島最東北端的海灘上舉辦反登陸實彈演練，但才過幾個月，美國與菲律賓宣布成立聯合工作小組，進一步嚇阻中國在南海的脅迫行徑。
美國國防部長赫格塞斯：「這支菲律賓工作小組，將是我們合作的另一個步驟，以增強互操作性、演習以及應對突發事件的準備工作，這樣我們就能果斷地應對危機或侵略，並在南海重新建立威懾。」
身為美國長期盟友，菲律賓工作小組成為東南亞首例。美國太平洋艦隊發布聲明表示，小組將涵蓋整個菲律賓群島，將配置約60名專責人員，由1位1星將官或同級軍艦指揮官領導。儘管這不涉及新增作戰部隊，攻勢行動或永久駐軍，但也意味著美軍擴大在印太的戰略布局。
菲律賓國防部長鐵歐多洛：「中國的真實意圖正在展現出來，這是一場鬥爭，不會在一夜之間解決，但也不會透過菲律賓的遷就和綏靖來解決。」
美國與盟友的憂心不是沒有原因，今年4月，柬埔寨雲壤海軍基地由中國出資的擴建和翻新工程正式完工，它距離越南富國島僅28公里。中柬兩國簽訂秘密協議，雲壤海軍基地是繼非洲吉布地之後，中國第二個海外軍事設施建設。北京不只投資升級雲壤軍港，還可能拿下鄰近空軍基地的部分掌控權，加上斥資17億美元開鑿投資的德崇扶南運河，將連結首都金邊與暹羅灣，讓中國勢力通往南海，更加通行無阻。
台中案場廚餘車趴趴走 市府稽查5公里內東南亞餐廳
喝到私釀假酒甲醇中毒！好姊妹同遊東南亞天人永隔
美防長赫格塞斯：美國準備與盟友共享技術 因應中國侵擾
