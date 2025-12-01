東南亞.南亞致命洪災 印尼.斯里蘭卡.泰國 逾千人罹難

圖／達志影像路透

熱帶氣旋引發的洪災和土石流，重創東南亞和南亞，在印尼、斯里蘭卡和泰國等國，累計已造成上千人罹難。光印尼的蘇門答臘島，就有502人喪生，另外還有約500人失蹤；泰國南部大城合艾，則是一天降下335毫米的雨，破當地300年來的紀錄。極端氣候也沒放過南亞島國斯里蘭卡，斯國總統表示這是斯里蘭卡史上最大的天災，全國都受到影響。這一波風暴衝擊各國數百萬人的生活。

從空中俯瞰，腳下全是一片泥濘汪洋。東南亞和南亞連日暴雨引發的洪水和土石流，讓各地死亡人數持續攀升，至今共累計上千人。在馬六甲海峽罕見形成的熱帶氣旋，在印尼、馬來西亞和泰國，降下一個星期的大雨和陣風。印尼最西的蘇門答臘島，三個省分遭到重創，死亡人數達502，另外約500人失蹤，140萬人受影響。

印尼北蘇門答臘省棉蘭市居民：「家、車子都泡在水裡了。(電力呢？) 都停了，如果有電，我們可能會觸電。(電話線呢？) 電話也不通。」

許多重災區，救援單位至今到不了，因為路斷、電信設施受損，通訊受阻；亞齊省有災民表示，已經兩、三天沒有東西吃了。印尼救難隊開始用直升機，把物資和器材往災區送，印尼總統坦承，援助因地面條件困難受阻。

印尼總統 普拉伯沃 (Prabowo Subianto)：「政府從災難發生第一天就迅速採取行動，我們透過陸空輸送援助和應對，但地面情況困難，許多道路中斷，天氣也變幻莫測。」

遭批應對和救災不力的印尼總統普拉伯沃，週一赴北蘇門答臘省勘災，並派遣軍方進駐災區馳援。當地民間團體促中央政府，宣布蘇門答臘進入緊急狀態，以加速救援工作。

熱帶風暴在泰國南部的宋卡府，也造成至少176人罹難。最大城合艾上週五一天，就降下335毫米的雨，是當地300年來最高單日降雨量，三天累計630毫米。大雨灌入人口稠密的低窪地區，街上滿是工廠沖出的圓桶和各類殘骸。

泰國合艾市工廠員工：「水災影響我們各個方面，我住的地方沒有淹水，但我就像被困在島上，因為哪兒也去不了。」

在這個泰國南部的交通樞紐，市場商家也沒能倖免，貨架上的商品都裹上一層泥，受災的店家乾脆減價大拍賣，原價約台幣100元的商品，現在只要十塊錢，清庫存，也助災民一臂之力。

泰國合艾市商家：「我需要清庫存，它們泡過水後的狀態，鞋子濕透、像這樣毀壞，人們也沒有(衣服)對吧，所以我所有東西都便宜賣來幫忙，這樣他們就可以有東西穿。」

當地以世界第三大臥佛聞名的寺廟，連臥佛都一度被淹在高5公尺的水下，甚至達僧侶住所的二樓。這場影響泰國380萬人的水災，週一災區動起來清理街道，著手修復水電。大雨也跨過邊境，襲擊馬來西亞的玻州，造成3人死亡，當地週六已解除風暴和降雨警報，但避難中心仍有約1萬1千多人暫居。

南亞島國斯里蘭卡則遭遇另一個氣旋來襲，累計355人喪生。斯國總統表示這次洪水，是斯里蘭卡史上最大、最具挑戰的天災。

斯里蘭卡總統 迪桑納亞克 (Anura Kumara Dissanayake)：「我們正面臨史上最大且最具挑戰的自然災害，我們也認識到，我們正在進行我國史上最困難的救援行動，這是全國第一次遭到這樣的災難。」

大水衝破水壩，在種茶的中部丘陵地區引發土石流，摧毀兩萬多棟房屋，至今仍有300多人失蹤，近14萬8千人被迫待在避難所。

斯里蘭卡災民：「連續三天雨都沒停，我們聽到了洪水警告，但沒想到水會漲那麼高，我們一如往常，把可以移動的東西移往更高層樓，但這次沒用，所有東西都淹在水裡。」

官方已出動超過2萬4千名軍警救援，本週學校繼續停課，但火車和飛機航班則恢復正常。同個氣旋也為印度南部的坦米爾那都邦帶來豪雨，造成3死，目前在首府清奈沿海，已減弱為強低氣壓，但在各地引爆的災情，短時間內恐怕難以消褪。

