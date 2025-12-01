東南亞.南亞致命洪災 印尼.斯里蘭卡.泰國 逾千人罹難
熱帶氣旋引發的洪災和土石流，重創東南亞和南亞，在印尼、斯里蘭卡和泰國等國，累計已造成上千人罹難。光印尼的蘇門答臘島，就有502人喪生，另外還有約500人失蹤；泰國南部大城合艾，則是一天降下335毫米的雨，破當地300年來的紀錄。極端氣候也沒放過南亞島國斯里蘭卡，斯國總統表示這是斯里蘭卡史上最大的天災，全國都受到影響。這一波風暴衝擊各國數百萬人的生活。
從空中俯瞰，腳下全是一片泥濘汪洋。東南亞和南亞連日暴雨引發的洪水和土石流，讓各地死亡人數持續攀升，至今共累計上千人。在馬六甲海峽罕見形成的熱帶氣旋，在印尼、馬來西亞和泰國，降下一個星期的大雨和陣風。印尼最西的蘇門答臘島，三個省分遭到重創，死亡人數達502，另外約500人失蹤，140萬人受影響。
印尼北蘇門答臘省棉蘭市居民：「家、車子都泡在水裡了。(電力呢？) 都停了，如果有電，我們可能會觸電。(電話線呢？) 電話也不通。」
許多重災區，救援單位至今到不了，因為路斷、電信設施受損，通訊受阻；亞齊省有災民表示，已經兩、三天沒有東西吃了。印尼救難隊開始用直升機，把物資和器材往災區送，印尼總統坦承，援助因地面條件困難受阻。
印尼總統 普拉伯沃 (Prabowo Subianto)：「政府從災難發生第一天就迅速採取行動，我們透過陸空輸送援助和應對，但地面情況困難，許多道路中斷，天氣也變幻莫測。」
遭批應對和救災不力的印尼總統普拉伯沃，週一赴北蘇門答臘省勘災，並派遣軍方進駐災區馳援。當地民間團體促中央政府，宣布蘇門答臘進入緊急狀態，以加速救援工作。
熱帶風暴在泰國南部的宋卡府，也造成至少176人罹難。最大城合艾上週五一天，就降下335毫米的雨，是當地300年來最高單日降雨量，三天累計630毫米。大雨灌入人口稠密的低窪地區，街上滿是工廠沖出的圓桶和各類殘骸。
泰國合艾市工廠員工：「水災影響我們各個方面，我住的地方沒有淹水，但我就像被困在島上，因為哪兒也去不了。」
在這個泰國南部的交通樞紐，市場商家也沒能倖免，貨架上的商品都裹上一層泥，受災的店家乾脆減價大拍賣，原價約台幣100元的商品，現在只要十塊錢，清庫存，也助災民一臂之力。
泰國合艾市商家：「我需要清庫存，它們泡過水後的狀態，鞋子濕透、像這樣毀壞，人們也沒有(衣服)對吧，所以我所有東西都便宜賣來幫忙，這樣他們就可以有東西穿。」
當地以世界第三大臥佛聞名的寺廟，連臥佛都一度被淹在高5公尺的水下，甚至達僧侶住所的二樓。這場影響泰國380萬人的水災，週一災區動起來清理街道，著手修復水電。大雨也跨過邊境，襲擊馬來西亞的玻州，造成3人死亡，當地週六已解除風暴和降雨警報，但避難中心仍有約1萬1千多人暫居。
南亞島國斯里蘭卡則遭遇另一個氣旋來襲，累計355人喪生。斯國總統表示這次洪水，是斯里蘭卡史上最大、最具挑戰的天災。
斯里蘭卡總統 迪桑納亞克 (Anura Kumara Dissanayake)：「我們正面臨史上最大且最具挑戰的自然災害，我們也認識到，我們正在進行我國史上最困難的救援行動，這是全國第一次遭到這樣的災難。」
大水衝破水壩，在種茶的中部丘陵地區引發土石流，摧毀兩萬多棟房屋，至今仍有300多人失蹤，近14萬8千人被迫待在避難所。
斯里蘭卡災民：「連續三天雨都沒停，我們聽到了洪水警告，但沒想到水會漲那麼高，我們一如往常，把可以移動的東西移往更高層樓，但這次沒用，所有東西都淹在水裡。」
官方已出動超過2萬4千名軍警救援，本週學校繼續停課，但火車和飛機航班則恢復正常。同個氣旋也為印度南部的坦米爾那都邦帶來豪雨，造成3死，目前在首府清奈沿海，已減弱為強低氣壓，但在各地引爆的災情，短時間內恐怕難以消褪。
※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。
更多 TVBS 報導
氣候災難十萬火急 COP30無共識 展場還失火
南韓減排新戰略！2035年目標最高降61% 氣候衛星助攻
爭辦氣候峰會讓步 COP31在土耳其 但澳洲任主席
「無蚊淨土」冰島失守！暖化促蚊蟲擴散 美展開防治戰
其他人也在看
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
突失聯雙親從南投奔台中…兒開門「母卸大石淚崩」秒石化曝手機故障
一名在台中工作的黃姓男子（22歲）突然失聯，讓其家住南投的雙親非常憂慮、擔心愛子發生意外，所以急奔台中找人並報警。之後，他們在警方的陪同下前往兒子的租屋處，直到開門那一瞬間，黃男父母才放下心中大石，媽媽甚至因卸下壓力當場淚崩。對於為何突然失聯？黃男也透露原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港宏福苑死亡數升至151人，警方和廉署拘逾20人，「四大訴求」發起人「獲准保釋」
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 1 天前
感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日
農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
香港宏福苑大火增至146死 港民淚崩獻花
香港宏福苑大火災情慘重，死亡人數已從128人增至146人，目前仍有40多人下落不明。警方兩度進入火場搜查，在宏盛閣的房間、樓梯、走廊以及天台等處陸續發現罹難者遺體。隨著火勢受控，警方持續進行現場鑑識工作，但由於火場環境惡劣，遺體大多被燒至焦黑，身分辨認工作困難。家屬們悲痛獻花，面對焦黑的大樓，眼淚不斷流下。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 10 小時前
香港宏福苑大火146人死轉貼新聞被抓！港警拘捕前議員和災場義工
[Newtalk新聞] 位於香港新界大埔的大型集合住宅社區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計146人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有上百人情況未明，社會要求徹查聲浪不斷，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。然而，其中一名發起人上月29日遭到警方國安處拘捕。香港警方國安處隔日又以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府再拘捕一男一女，其中一人是前區議員張錦雄，另一人是在火災現場分發物資的女義工。 綜合香港媒體報導，張錦雄於11月30日晚上約7點在粉嶺寓所被捕，張錦雄曾轉載了一則關於宏福苑大火中，一名連署發起人被捕的新聞；但他只是轉載，並沒有附上其他文字。另一名被捕的李姓女子為災場義工，曾在現場呼籲災民不要胡亂將個人資料提供予不明人士。香港警方國安處日前已拘捕一名在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」，並發起連署提出「四大訴求」的男子，香港警方國安處指控他涉嫌借火災意圖煽動憎恨政府。據了解，初步調查2宗案件暫時未有關連。 此外，知情消息人士指出，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子也是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，「大埔宏福苑火災關注組」連署提出四大訴求包括「持續支援受災居新頭殼 ・ 9 小時前
無照騎車雙載自撞分隔島彈飛！台中少年不治 少女驚嚇無法筆錄
台中市南區建成路與合作街口今日凌晨5時25分發生一起死亡車禍！一名16歲高姓少年無照騎機車，後座載著同齡少女，行經路口時不明原因失控自撞分隔島，強大撞擊力道使兩人當場彈飛倒地。少年身受重傷送醫搶救，於上午8時許宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代
新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。自由時報 ・ 6 小時前
宏福苑大火增至146死！火場內部照首曝光 室內全毀成焦黑廢墟
香港大埔宏福苑五級大火奪走大批住戶生命，隨著火勢受控，警方「災難遇害者辨認組」（DVI）29、30日兩度進入火場展開搜查。火場內部照片首度曝光，映入眼簾的是一片被烈焰摧毀殆盡的焦黑廢墟：天花板坍塌、牆面碳化剝落，原本的家具僅剩灰燼，走廊房間全被厚厚的燒灼殘渣覆蓋，猶如進入煉獄般的死亡迷宮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新／香港宏福苑大火奪命增至146人 死亡人數恐持續攀升
即時中心／林韋慈報導今（30）日下午香港警方召開記者會表示，宏福苑大火死亡人數上升至146名，不排除人數更高，並且現場滿目瘡痍，遺體狀況極糟。昨公布的受傷人數中因有4人死亡，所以降低至79人。民視 ・ 22 小時前
宏福苑128人死.仍150人失聯 消防今續搜三棟大樓
香港宏福苑大火已經造成128人死亡，還有150人下落不明，除了消防持續搜救，也派出DVIU「災難遇害者辨認組」協助辨認遺體，而災後第5天，消防目標是搜索宏盛閣、宏建閣、宏新閣，至於受災最嚴重的2棟大樓...華視 ・ 1 天前