東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話

（記者石耀宇／綜合報導）外交部透過新聞稿指出，近期有國人前往泰國後，遭詐騙集團以高薪求職為名騙往或非法入境緬甸、柬埔寨等國，從事電信詐騙等不法活動。部分受害人遭當地政府逮捕，或被不法園區集團限制人身自由甚至失聯，案例有明顯上升趨勢。

外交部表示，緬甸政府近來加強掃蕩境內非法詐騙園區，導致數以千計涉嫌詐騙的不法分子四處逃竄，使區域情勢更加嚴峻。外交部已指示我國駐泰國、緬甸、越南與胡志明市等代表處密切掌握情勢，並透過當地政府與相關管道協助受困國人返國，同時與國內執法單位保持聯繫，共同處理相關案件。

外交部再次呼籲國人提高警覺，勿輕信以「東南亞高薪工作」為名的不明招募廣告，應確實查核訊息來源與內容真偽。切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，以免觸犯當地法律、喪失人身自由或陷入危險處境，最終得不償失。

外交部強調，協助海外遭遇急難的國人是駐外館處的重要工作。針對國人在緬甸、泰國、寮國及柬埔寨遭遇求職詐騙等緊急情況，提供以下緊急聯絡電話：

駐緬甸代表處：+95-9-257257575

駐泰國代表處：+66-81-6664006

駐越南代表處（負責寮國業務）：+84-913219986

駐胡志明辦事處（負責柬埔寨業務）：+84-903927019

根據外電報導，台灣與東南亞各國之間的人口販運與詐騙問題已持續多年。受害者多在網路上被高薪工作廣告吸引，赴當地後被迫參與電信詐騙或非法勞動，甚至遭監禁與暴力對待。外交部呼籲國人應格外謹慎，切勿輕易受騙。

