東南亞4國洪災肆虐 逾千人罹難

記者施欣妤／綜合報導

東南亞的印尼、斯里蘭卡、泰國與馬來西亞，近期發生致命洪災與山崩，截至1日已造成超過1000人罹難，其中災情最嚴峻的印尼與斯里蘭卡，已派遣軍隊馳援。

過去一週，印尼蘇門答臘大部分地區、斯里蘭卡全境、泰國南部及馬來西亞北部，降下持續性大豪雨，引發洪患與山崩土石流等，已在印尼奪走超過500條人命。此外，斯里蘭卡有334人罹難、泰國170人身亡，馬來西亞也有2人喪命。

印尼總統普拉伯沃1日抵達北蘇門答臘省勘災，表示當局首要任務是盡速將援助送往災區，尤其是仍與外界隔絕的區域，並希望已度過最糟的時刻。這場洪患也成為2018年蘇拉威西島大地震引發海嘯造成逾2000人罹難以來，印尼傷亡最嚴重天災。

廣告 廣告

另一個災情嚴重的國家斯里蘭卡，目前仍有近400人失聯，該國災害管理中心指出，氣旋迪特瓦是20年來重創該國最嚴重天災，創紀錄降雨影響超過130萬人。這是2004年南亞大海嘯以來最大天災，當年在斯里蘭卡造成逾3萬人喪生，超過100萬人無家可歸。

為因應這場災難，總統迪桑納亞克宣布進入緊急狀態，矢言在國際援助下重建國家。當局已動用軍用直升機救援因洪患與山崩受困的民眾，印度與巴基斯坦也派遣救援團隊前來，日本亦承諾提供援助。