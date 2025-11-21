東南地政所耐震補強 下月動工

東南地政事務所將於十二月間啟動補強工程，換裝防鳥撞的彩繪玻璃窗。（東南地政事務所提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市東南地政事務所已有三十年歷史，建築的老態並不明顯，但考量台灣地震頻繁，配合行政院推動公有建築物耐震能力評估補強，經過長達三年的建築結構檢測評估，完成規劃設計，決定導入全新的玻璃材質窗戶，包含霧面、雕花或蝕刻圖案等，讓鳥類看見障礙物，以避免窗殺事故發生，下個月正式啟動耐震補強工程，施工至明年七月，預計二百一十個日曆天完工。

東南所興建於民國84年，為市區極為重要的地政作業服務場所，民眾使用量非常高，承載著無數公共服務使命，雖然日常維護得當，為確保公眾進出和員工上班的安全，且民國八十八年九二一地震後已大幅修正建築物耐震等設計規定，基於東南所興建的建築物耐震設計標準較低，有耐震能力不足的疑慮，所以於一一一年委託專業團隊進行建築結構檢測評估，一一三年辦理補強工程規劃設計。

地政局局長陳淑美表示，耐震補強工程期間約八個月，雖然短期內可能帶來些許不便，但能確保公共建築物及民眾洽公安全。此外，城市化與玻璃建築的增加，對鳥類的生存構成威脅，為減少鳥類窗殺問題，將責成所屬機關在設計公有建築時，留意鳥類友善玻璃及窗殺防治方法，不僅是對市民安全的承諾，更是對生態保育的重視。

東南地政主任林佳樺指出，在施工規劃上，將特別著重降低干擾，以降低對民眾辦公、洽公的影響，確保服務不中斷。此外，施工區域將設立明確標示，確保民眾與同仁進出安全，並提供臨時動 線指引，以利各項服務能夠順利運行，期盼洽辦地政業務的民眾支持與體諒補強作業。

此外，東南地政於工程期間亦將透過官網、公告欄及社群媒體FB等方式，適時提供最新施工進度及相關資訊，讓市民能夠即時掌握工程進展。如有任何疑問，可隨時透過客服專線或服務窗口聯繫，提供更安全、舒適、優質的服務的環境。