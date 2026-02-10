東南旅遊新春「百分百中獎」 過年紅包這裡領！ 加碼日本票券買一送一、國旅百元起

淡水天元宮櫻花。（圖：由東南旅遊提供）

新年紅包不求人！東南旅遊2/10起至2/25推出「好運加碼來」活動，會員登入即抽「100%必中紅包」，最高可獲 888 元MyCash旅遊金。此外，更祭出海外團體與機加酒優惠券現折$800，搭配紅包折抵最划算。及2/23起限時三天的「票券買一送一」，讓民眾開工不憂鬱，輕鬆預約春季賞花與媽祖進香之旅。

海外旅遊2萬元有找！馬來西亞五星美食超搶手

針對春節與清明連假，東南旅遊精選多款熱門短程線產品，滿足小資與深度旅遊需求：【超值首選】馬來西亞5日，入住雙五星度假村、品嚐米其林必比登美食。【泰北雙城】泰國曼谷5日，一次走訪清邁、清萊精華，都是2萬有找超值行程。另外，熱門行程日本九州5日，也只要35,900元起，安排搭乘人氣南阿蘇小火車，走訪湯布院賞櫻，體驗極致溫泉假期。

開工馬上搶！旅遊票券買一送一，國旅百元起！

針對開工後的出遊熱潮，東南旅遊於2/23（一）11:00至2/25（三）特別加碼「熱門票券買一送一」，包含：國內外熱門票券： 日本東京機場往返巴士乘車券、台灣熱門度假泡湯券。國旅春遊一日遊： 包含淡水天元宮賞櫻、老梅綠石槽、賞桐花及台灣國際蘭展，台北、台中、高雄出發通通只要399元起，用親民價就能享受高品質的初春賞花小旅行。

追隨「粉紅超跑」！白沙屯媽祖進香免煩惱

年度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」將於4月12日起駕，東南旅遊發揮深耕媽祖行程10年的實力，推出一日遊399元起、二日遊2,299元起的輕量化行程，解決交通接駁與住宿痛點。參與行程者還有機會獲得精緻的「白沙屯媽祖鑾轎紀念酒」，瓶身仿真設並附有加持平安符，讓信眾能輕鬆跟隨「粉紅超跑」，祈求整年平安。

以上新春不打烊活動與白沙屯媽祖進香行程，詳情請上東南旅遊官網查詢。