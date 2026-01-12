東南科大餐旅管理系學生 勇奪寶川盃料理大賽金牌

記者林普天／新北報導

在「2025寶川盃麻辣創意健康料理大賽」中，私立東南科技大學餐旅管理系學生陳玉珍不負眾望，勇奪家禽類組金牌，為校爭光。寶川盃麻辣創意健康料理大賽為北區具規模與指標性的廚藝競賽之一，吸引來自全臺各大專院校與高中職的近60位料理好手參與，現場廚藝激戰、星光熠熠，並邀請到「臺灣廚藝美食協會（World Chefs）」多位擁有世界廚師認證的專業評審，包括理事長王志文、副會長曾文昌等重量級大師，以國際比賽標準全程監評。

高手雲集的賽場上，陳玉珍在家禽類組以92分高分拔得頭籌，她成功將健康與創意巧妙結合，獲得評審團一致盛讚。陳玉珍特別感謝餐旅管理系主任林玫玫與老師李智閔的長期指導訓練，讓她能展現出創意與專業，並且奪下金牌。

「比賽過程中，陳玉珍展現出的專注力與臨場反應，讓大家都很感動，也讓世界看見我們臺灣餐飲教育的厚實基礎與潛力」李智閔肯定道。對於學生奪下金牌的傑出表現，東南科技大學校長李清吟亦高度讚賞表示，「看到學生能夠在具國際規格的競賽中發光發熱，展現專業與創意，是我們教育工作最珍貴的見證。」更要勉勵全體學生，以此為起點，持續挑戰自我、拓展視野，未來不只在廚藝領域，更在人生每個舞臺上都能自信前行。

私立東南科技大學餐旅管理系學生陳玉珍(左)特別感謝學校長期的指導訓練，讓她能展現出創意與專業，並且奪下金牌。(東南科技大學提供)