東博『紅土之上』棒球特展 7/3移展台東 回歸棒球原鄉再續熱血！

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繼2024年世界12強棒球賽中華隊勇奪冠軍，以及2026年世界棒球經典賽擊敗韓國，再次點燃全民棒球熱潮後，這股席捲全台的感動即將強勢回歸棒球原鄉！

由台東縣政府主辦的年度盛事「2026台東博覽會」將於7月3日至8月20日盛大登場 。作為博覽會「首發前哨戰」的『紅土之上』棒球特展（見圖），日前於台北松山文創園區展出16天，成功吸引超過2萬人次進場朝聖 ！該展將於7月3日起移展「台東棒球村第一棒球場」，邀請全國民眾今夏一起到台東感受最純粹的棒球魂。

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縣長饒慶鈴表示，台東素有「棒球原鄉」的美譽，培育出許多優秀職棒好手與國家級戰將，是全台極為重要的棒球運動大縣。『紅土之上』棒球特展在台北松山文創園區圓滿落幕，獲得各界熱烈迴響，希望向全國展現台東在體育人才培育上豐碩成果與驕傲，並成功讓都會區民眾搶先感受台東棒球的輝煌與傲骨。

2026台東博覽會以「慢經濟」、「台東藍」、「永續發展」、「南島文化」為核心價值，並以「Slow for Life」作為展會標語，棒球特展回到台東主場，不僅是豐富的展覽，更是誠摯邀請每一位踏上台東的人，放慢腳步，品味這片土地的靜謐與豐盛，找回生活最純粹的節奏。

教育處長蔡美瑤說明，將透過豐富的文物與歷史照片見證從日治時期到戰後的台東棒球發展輝煌年代，展覽中延續呈現「國防部長」張育成等台東子弟參加2026年世界棒球經典賽的實戰球衣。這些承載著台灣滿滿熱血與感動的戰袍將再度亮相，讓球迷得以近距離重溫經典賽最高殿堂的無上榮耀。

除了豐富的靜態展品外，為了增加民眾互動，現場增設投球體驗，利用運動科學機器設備追蹤球的軌跡，並即時分析球速、轉速、旋轉效率、轉軸角度等關鍵指標，讓民眾親身感受職業等級的科學測試。

2026台東博覽會將於今年暑假正式展開，饒慶鈴縣長誠摯邀請全國鄉親、鐵桿球迷踴躍前往台東棒球村第一棒球場參觀，為台東棒球加油，並相約今年暑假一起到台東參與2026博覽會盛會！

更多展會相關資訊，請見下列官方平台：

2026 台東博覽會官網：https://taitungexpo2026.com.tw