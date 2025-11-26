東台前進無人機和人形機器人 電子設備業績比衝2成

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）工具機廠東台發言人嚴璐今天表示，工具機在手訂單規模持穩約新台幣30億元，集團目標2026年電子設備業績占比提升至20%，半導體封裝和PCB設備成長可期，在無人機和人形機器人等新興領域，東台持續與潛在客戶洽商。

東台與東捷科技下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，嚴璐說明，工具機產業近年景氣偏緩，東台逐步調整體質，持續布局半導體封裝和印刷電路板（PCB）電子設備，並串聯工具機、積層製造和電子設備三大生態系。

廣告 廣告

在工具機事業，嚴璐指出，工具機事業聚焦高銷售潛力機種和系統整合商機，在歐洲市場，東台、亞太菁英、榮田精機等集團關係企業產品線，導入法國和奧地利市場銷售，子公司將成集團歐洲技術服務中心。

在美國市場，嚴璐表示，東台與永進機械策略合作，結盟YCM Alliance，負責在美國銷售車削中心機產品。

展望應用布局，嚴璐指出，東台持續鞏固汽機車應用，布局包括航太、國防、半導體、醫療等高階應用，在無人機和人形機器人等新興領域，東台持續與潛在客戶洽商中。

東台表示，半導體耗材加工用超音波輔助加工機、電動車結構件和殼體加工中心機、人形機器人諧波減速機用車削中心機等，是布局焦點；集團旗下亞太菁英深耕韓國、土耳其等航太零件加工產品。

在電子設備，東台指出，人工智慧（AI）伺服器帶動IC載板和伺服板出貨需求，帶動東台電子設備未來2至3年持續成長，在電路板產業布局，東台採取中國大陸華東製造中心在地生產、以及自動化與供應鏈串聯雙主軸布局，東台也持續布局半導體設備。

在東捷科技，東捷評估2026年先進封裝設備營收貢獻將優於今年，東捷積極布局面板級扇出型封裝（FOPLP）等先進封裝設備，明年半導體訂單比重將優於今年，預估明年半導體設備業績占比目標超過3成。

根據資料，東台今年前3季工具機業績比重87.1%，電子設備占比12.8%，從市場來看，前3季中國占比約37%，亞洲地區占比24%，歐洲占比19%，台灣占13%，美洲占4%。（編輯：楊凱翔）1141126