東台1月營收年減21％ 轉骨升級切AI伺服器、先進封裝等高階應用

〔記者林菁樺／台北報導〕東台精機(4526)10日公告1月合併營收為新台幣3.57億元，較去年同期減少21%。面對產業景氣波動，東台表示，將聚焦核心產品與高附加價值應用市場，切入AI伺服器、先進封裝及高階電子製程等相關供應鏈應用，提前布局下一波成長動能。

東台指出，公司已正式啟動新一階段轉型布局，將逐步由設備製造商升級為具備製程理解與系統整合能力的解決方案供應商。面對產業環境快速變化，東台精機董事長嚴瑞雄表示，東台選擇提前轉型，從單一設備製造，轉向製程與系統整合模式，期望透過軟體、設備與應用經驗的整合，協助客戶提升量產效率與競爭力，同時讓東台在AI與先進製程帶動的新一輪產業升級中占有一席之地，為下一階段成長奠定基礎。

東台已成立集團營運中心，導入專業經理人制度與明確分工機制，以提升決策效率與執行力。未來營運模式也將不再以單一機台銷售為主，而是結合軟體模組、設備平台與製程經驗，提供可量產落地的整體解決方案。目前多項軟體與數位化模組已完成產品化，將陸續與核心機種整合推向市場，相關應用涵蓋高階PCB、半導體耗材加工、晶圓減薄及先進封裝前後段製程，並已逐步對應AI與高效能運算(HPC)所帶動的新世代製造需求。

此外，東台與永進機械的合作也由初期結盟進入深化階段，並率先在北美市場展現通路與服務協同成果。東台表示，雙方除透過既有技術中心與服務據點體系，強化在地技術支援與應用服務能力，也在產品互補與機電整合層面展開技術協同，依區域市場應用需求進行優化調整，相關合作效益可望持續發酵。

