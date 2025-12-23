東吳副教授尖銳拋3問 鄭麗文反嗆「太沒大腦了吧」直球對決

國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間接受東吳大學政治學系邀請，以「國民黨的改革與青年參政之路」為題發表演講，並回應犀利提問，其中政治系副教授陳方隅針對軍購、黨產等議題進行提問，鄭不禁反嗆「這也太沒有大腦了吧？」現場充滿火藥味。

陳方隅昨一開場便表示有2個建議跟3個問題，首先是建議鄭麗文以後別再消費伙伴跟同志，尤其民主化過程中黑名單的前輩，批評他們為了選票有點不太厚道，第2個建議則是要鄭不要看不起同學。

陳方隅接著提出3個問題，首先他質疑，國民黨帳面上黨產有234億並沒有很窮，第二名的民進黨只有6億，且批評國民黨推了很多政策對在場的年輕人都非常不利，例如獨厚軍公教或者是停砍年金等，陳方隅質疑鄭曾說國民黨是殘暴不義的黨，為何今「髮夾彎」？第2個問題，陳說自己在馬英九執政時期當兵，當年演習是放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中方擴張的野心？第3個問題是批評國民黨部在大罷免期間被抄，就是因為罷免連署偽造文書，何來委屈？

對此，鄭麗文回應時先是揶揄陳方隅「問題實在是太多了，可以看得出來你是三明治的忠實讀者」，並一一回答相關問題。首先，鄭說「消費前輩」的說法太嚴重了，並強調她並沒有消費前輩，講的也都是事實，「所以你（陳方隅）聽了以後不舒服是一回事」，但她說的都是事實。

對於黨產部分，鄭麗文強調，國民黨黨產被凍結還被抄家，連黨中央八德大樓都得每個月繳錢給總統，在這種情況下，想捐錢給國民黨的人還會被來自民進黨查稅、查水表以及有很大的政治壓力，所以國民黨才會舉步維艱，「國民黨很窮，沒有必要裝窮」。

鄭麗文也表示，她在大學期間或在民進黨期間對國民黨毫不留情批評，此舉很正常，但是後來發現民進黨嚴重變質，已經不再是想像中支持的民進黨，已經非常的墮落、嚴重的背叛，她前不久才去拜訪前副總統呂秀蓮，呂也說現在的民進黨還是當年的那個民進黨嗎？

鄭麗文說她是中國人，從來沒有否認，並強調台灣跟中國不應該是對立的概念，不希望台灣民族主義對抗中國民族主義，台灣跟中國不應該是敵對不相容的概念；鄭強調，當講自己是中國人時，就要背負原罪，這是過去30年來民進黨所惡意操作出來。

鄭麗文也指出，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，美國、大陸都是募兵制，難道募兵制就等於不防衛台灣？「這也太沒有大腦了吧！」鄭說台灣國防問題是為什麼沒有人要當職業軍人？昔日蔡英文政府說以後兵役要延長變成1年，「大家都有智慧，從4個月延長到1年，台灣的國防就有變強了嗎？我們有這麼容易騙自己嗎？有這麼容易這樣子解放軍就不敢來了嗎？我不喜歡這種反智的討論」。

鄭麗文表示，她很少去中國大陸，也很少去交流，而國民黨很多立委不能去大陸嗎？台灣人有這麼多人去大陸唸書、經商、旅遊，立委不能去大陸嗎？現在要回到以前通通不能夠有任何往來嗎？為何對台灣這麼沒自信？鄭也舉馬英九為例，馬選台北市長開始，就被說是賣台集團，如今馬也當過8年的總統，台灣有被賣掉了嗎？兩岸交流的那8年，這麼多陸客來，有被第五縱隊攻破了嗎？很多東西都是無中生有，都是幻想出來的。

