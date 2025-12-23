東吳副教授提問…鄭麗文竟當眾嗆「沒大腦」！本人反擊「打臉這句」

政治中心／巫旻璇報導

國民黨主席鄭麗文22日晚間應邀前往東吳大學外雙溪校區，出席政治系學生會主辦的演講，主題為「國民黨的改革與青年參政之路」，並開放現場學生進行問答。不過，活動期間多段發言引起關注，鄭麗文在回應東吳大學政治系副教授陳方隅提問時，出現「沒有大腦」等說法，引發校園內外熱議。對此，陳方隅隨後透過社群平台發文回應，直言該場活動顯示國民黨在歷史詮釋、公共論述與改革方向上仍存在「結構性問題」，並向鄭麗文提出「三個大問題」，期盼國民黨能正面回應相關質疑。

東吳副教授舉手提問…鄭麗文竟當眾嗆「沒大腦」！本人「打臉這句」拋出犀利3問

鄭麗文在回應東吳大學政治系副教授陳方隅提問時，出現「沒有大腦」等說法。（圖／民視新聞）









肯定長時間 QA 但質疑問答避重就輕

陳方隅在貼文中首先肯定，鄭麗文開放長達一小時又 20 分鐘的QA時間，讓學生與現場聽眾有充分提問機會，互動形式值得肯定。然而，他也指出，實際問答過程中，對於學生關心的重大政策與立場問題，多次出現「問A答B」或僅以抽象說法帶過，未能回應核心疑問。陳方隅表示，部分學生提問後，反而遭批評「不夠大學生」，讓人質疑是否把在場聽眾視為缺乏判斷能力。

陳方隅指出，鄭麗文在演講與QA中多次批評民進黨及民主化運動人士，形容部分民主前輩只是將「台獨」作為選舉工具，甚至談及當年「黑名單」人士。對此，陳方隅強調1980 至 1990 年代，許多海外台灣人因批評國民黨、追求民主自由而被列入黑名單，無法返台，這些人並非為了選舉，而是為了衝撞威權體制。他也提醒，鄭麗文當年正是與這群民主前輩一同奮鬥，如今為政治立場而貶抑過去夥伴，形同扭曲歷史。此外，陳方隅也批評鄭麗文在演講中援引部分文化界人士作為背書，形塑共同政治立場，認為此舉並不恰當。

陳方隅提到，自己提問後，鄭麗文先指稱他是，某媒體的忠實讀者，隨後更以「無腦」形容，讓他質疑國民黨是否將貼標籤作為回應公共議題的方式。他表示，公共事務討論應就事論事，即便不同意對方立場，也不應以簡化標籤回應，這樣的回應方式是否能成為政治人物進入校園的示範，社會自有評價。





東吳副教授舉手提問…鄭麗文竟當眾嗆「沒大腦」！本人「打臉這句」拋出犀利3問

陳方隅指出，鄭麗文在演講中QA時間變成QB時間，「總是問A答B」。（圖／民視新聞）













三大問題一：國民黨卻頻喊困窘

陳方隅指出，鄭麗文在演講中多次強調國民黨財務困境，但根據內政部登記資料，國民黨帳面基金淨額資產仍高達 234 億元，遠高於其他政黨。他也提及，過去中央黨部所在位置屬於黨產，在民主化過程中轉手出售，原本應屬全民資產。此外，他質疑國民黨長期推動的年金與相關政策，對年輕世代相對不利，卻未在演講中獲得具體回應。陳方隅也指出，鄭麗文過去曾投入人權運動，批判國民黨威權歷史，如今立場轉變，卻未說明如何面對黨內長期累積的問題。

三大問題二：對中國立場與台灣自我防衛的矛盾

針對兩岸與國防議題，陳方隅表示，鄭麗文多次提及社會與國際對國民黨存在「誤解」，但他認為，外界疑慮來自國民黨實際立場，包括阻擋軍購、質疑台灣自我防衛，以及黨內對中國政治體制的正面評價。他指出，鄭麗文主張台灣要和平、需獲得國際支持，但卻始終未正面談及「強化防衛」的重要性。他質疑，國民黨是否願意正面向中國領導人表達反對武力威脅台灣的立場。此外，陳方隅也提及黨內人士頻繁赴中活動，引發外界質疑是否涉及政治或資源交換，並詢問黨主席是否掌握相關狀況。對於中國介選問題，他指出，當他提及黨內重量級人士曾公開示警，鄭麗文並未正面回應。

三大問題三：高喊改革卻未見具體內容

陳方隅指出，整場活動主題為「國民黨的改革」，但演講與問答中，並未清楚說明改革方向與具體政策。包括國民黨所稱的「保守」價值內涵為何、對婚姻平權與社會議題的立場，以及如何處理黨內涉及偽造文書、貪腐或爭議前科等問題，均未獲得明確說明。

呼籲尊重校園公共討論

陳方隅最後表示，學生與教師本就具有高度自主與批判精神，政治人物進入校園，應視尖銳提問為民主討論的一部分，而非責怪提問者或主辦單位。他強調，這類互動真正影響的不是個人，而是政黨在年輕世代心中的形象。他也呼籲，政治人物應持續走入校園與民間社會，建立類似國外「市政廳式」的公開對話文化，讓公共討論回到理性與事實基礎上。





















