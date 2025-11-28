東吳國際超馬開跑 好手齊聚挑戰世界紀錄

記者張翔程／臺北報導

2025東吳國際超級馬拉松今（29）日在東吳大學外雙溪校區溪望操場登場，今年有33位國際好手齊聚挑戰世界紀錄，本屆以「健康永續、超越極限」作為核心精神，將運動競技與全球共同關注的永續議題結合，展現東吳在跨領域公共議題上的積極投入。

今日上午9時起跑後，完賽時間為明（30）日上午9時，選手不分日夜整24小時在田徑場奔馳，今年有多位海外好手角逐24小時邀請賽，包括前世界紀錄保持人日本選手仲田光穂，以及在24小時突破300公里大關的波蘭選手皮歐特羅斯基．安杰，地主選手則有去年東吳超馬國內第1的張家鈞、48小時國家紀錄保持人的黃筱純及前100公里女子紀錄保持人周玲君。

除了國際邀請賽外，也同步舉辦「30分鐘及60分鐘個人體驗賽」與「5小時超馬接力賽」，邀請東吳校友、教職員工、學生，以及企業跑團與贊助夥伴共同參與，總參賽人數高達約800人，活動以「全民參與、健康永續」為願景，號召社會大眾一起用行動感受運動的熱情與永續的力量。

2025東吳國際超級馬拉松鳴槍開跑。（東吳大學提供）

2025東吳國際超級馬拉松熱血開跑，33位國際選手齊聚挑戰世界紀錄。（東吳大學提供）