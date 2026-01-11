東吳大學旁貨車失控翻覆撞10車 駕駛奇蹟竟未受傷

台北市士林區東吳大學附近的至善路，今（11）日下午3點多發生一起嚴重交通事故。一輛載運施工器材及廢棄物的貨車，行駛至該路段時疑似失控，導致翻覆並波及停放在路旁的9輛汽車與1輛紅牌重型機車。雖然事故造成多輛車輛受損，但所幸並未造成人員傷亡。

台北士林區至善路，一輛載運施工器材及廢棄物的貨車，行駛至該路段時疑似失控，導致翻覆並波及停放在路旁的9輛汽車與機車。（圖／翻攝畫面）

消防局接獲報案後，立即派遣警消人員趕赴現場。由於擔心翻覆的貨車可能引發火災，消防隊曾在現場部署水線進行預防性警戒。經檢傷確認，貨車駕駛幸運無明顯傷勢，現場隨後交由警方處理。

這起事故引發附近居民及目擊者的關注，警方已經調閱附近監視器畫面，試圖還原事故經過，以釐清詳細肇事原因。根據警方初步調查，事故原因可能為貨車自撞所致，駕駛當時是否有違規行為仍需進一步調查。

警方已經調閱附近監視器畫面，試圖還原事故經過，以釐清詳細肇事原因。（圖／翻攝畫面）

