東吳大學旁貨車「失控翻覆」 路邊9輛汽機車慘遭殃

台北市士林區至善路11日下午發生貨車翻覆事故，波及路邊停放的9輛汽、機車受損，所幸未造成人員傷亡。（圖／翻攝畫面）

台北市士林區至善路、東吳大學附近11日下午發生貨車翻覆事故，一輛載運施工器材及廢棄物的貨車不明原因失控翻覆，波及路邊停放的9輛汽、機車受損，所幸未造成人員傷亡。

台北市消防局於11日下午3時許接獲通報，隨即派遣人員到場處理。消防人員抵達後，發現貨車側翻在道路中央，並擦撞多輛停放路旁的9輛汽車和機車，其中包括一輛紅牌重型機車。

初步了解，該貨車後車斗載有施工器材與廢棄物，行駛途中先擦撞路旁停車後翻覆。消防人員考量車輛翻覆後可能有起火風險，立即部署水線警戒，所幸未發生燃燒情形。

救護人員檢傷確認貨車駕駛並未受傷，事故現場隨後交由警方處理。轄區警方表示，初步研判為貨車自撞翻覆，詳細肇事原因仍待進一步調查，警方已調閱周邊監視器畫面，以釐清事故發生經過及責任歸屬。

