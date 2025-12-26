東吳大學「聲音魔法學苑」 知名配音員授課

（中央社記者陳至中台北26日電）東吳大學與台北市配音人員職業工會合作，規劃一系列「聲音魔法學苑」講座，邀請曾幫海綿寶寶、柯南配音的聲優開課，探索聲音藝術，未來還可將表達技巧，用於職場和人際互動。

東吳大學今天發布新聞稿，「聲音魔法學苑」自114學年度開始，先由台北市配音人員職業工會理事長曹冀魯教授聲音變化技巧，他曾幫「海綿寶寶」中的角色「章魚哥」配音，指導學生運用聲音的可塑性，搭配不同角色的性格，創造出對應嗓音。

曾幫「派大星」配音的符爽，帶領學生認識體內發聲器官，氣泡音是所有聲音功力的基礎；曾幫「名偵探柯南」角色「毛利蘭」配音的魏晶琦，著重「口語表達」，掌握抑揚頓挫和重音技巧。

擅長幫廣告配音的陳曉月，教導學生站在客戶與產品角度，挖掘人體五腔的共鳴之處；曾幫「光與夜之戀」角色「查理蘇」配音的張騰，則以聲音表情為主軸，指導學生運用情緒張力，塑造角色深入人心的情感樞紐。

東吳大學通識教育中心表示，聲音是溝通表達的基礎，學會這些知識，不僅能於課堂報告，還可推演到人際互動、職場進退，即使AI（人工智慧）時代降臨，「表達」也是人類獨有的優勢，無法被取代。（編輯：管中維）1141226