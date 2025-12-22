東吳學生追問獨裁！鄭麗文：蒲亭是民主選的

▲東吳學生追問「獨裁定義」！鄭麗文：普丁是民主選出來的。（圖／讀者提供，2025.11.28）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文晚間應邀至東吳大學演講，針對兩岸關係、國家定位及獨裁定義與學生展開激烈交鋒。學生針對鄭麗文日前稱俄羅斯總統蒲亭「非獨裁者」的言論發起挑戰，要求她將蒲亭、習近平與賴清德按「獨裁程度」排序，引發全場關注。

針對學生提問，鄭麗文表示，蒲亭是經過民主選舉產生的總統，作為台灣政黨領袖，她不願對他國領導人「說三道四」，或扣上沉重的獨裁帽子，正如她不會因美國選舉制度有瑕疵，就稱川普為獨裁者。話鋒一轉，她強調身為在野黨，有權監督國內政治，批評總統賴清德違背民主精神、想成為獨裁者。面對學生持續追問獨裁者的具體定義，鄭麗文則強硬表示，已說明清楚，「若對想法不滿意，我也沒辦法」。

廣告 廣告

談到兩岸議題，學生質疑國民黨綱明定「反對共產主義」，卻又尋求國共和解是否矛盾？鄭麗文強調，國民黨信奉三民主義，不信仰共產主義的立場明確，但反共不代表要與對方打仗或互相殘殺，這與追求和解並無衝突，不需要修改黨綱。至於國家主權與隸屬關係，鄭麗文表示，中華民國當然是主權國家，雖然中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但根據憲法「白紙黑字」的規定，兩岸同屬一個中國。

國防軍購議題上，鄭麗文重申，國民黨最支持國防，但反對空頭支票式的採購。她質疑目前的軍購案規避立法院監督，且缺乏專家意見，「這算是主權獨立的國家嗎？」她要求合理的討論空間。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

從政50週年餐會未邀鄭麗文！王金平1句引不合傳聞？好友幫發聲

北捷砍人案！鄭麗文嗆賴清德別政治鬥爭 綠批：行徑非常可恥

北捷隨機砍人 鄭麗文轟「內政部在忙什麼」：心思只放在對付陸配