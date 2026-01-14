東吳巨資學院頒文華獎學金 鼓勵師生回應AI挑戰

（中央社記者許秩維台北14日電）東吳大學巨量資料管理學院頒發文華獎學金，鼓勵師生回應AI時代挑戰，針對教師的資訊應用、創新教學設計和投入AI應用的優秀學生提供實質支持。

東吳大學今天發布新聞稿指出，東吳巨量資料管理學院「文華獎學金」由榮譽院長張善政捐款成立，長期支持東吳大學巨資學院在教學創新、學術研究與AI跨域人才培育上的深耕發展，透過獎學金鼓勵師生回應AI時代的挑戰。

114學年頒發的「文華獎學金」兼顧學生學習成果與教師教學研究表現，學生類獎項包括「學業表現優良獎」、「競賽表現優良獎」、「研究表現優良獎」；教師類獎項包含「教師學術研究獎勵」與「教師指導競賽獎勵」，表彰教師在資訊應用相關研究、創新教學設計，以及指導學生參與國內外競賽上的卓越貢獻。

張善政表示，人工智慧已成為國家競爭力與社會發展的重要關鍵，教育應走在變革前端，大學更應培養學生運用AI解決問題、跨域整合。他勉勵獲獎師生保持好奇心與行動力，將學術專業與產業需求及社會議題相結合，讓AI成為促進公共利益與社會進步的正向力量。

巨資學院提到，文華獎學金提供師生實質支持，更象徵社會賢達對高教與AI跨域人才培育的高度信任與期許；未來學院將持續推動AI導向課程、跨領域專題實作及產學合作，培育兼具專業能力、科技素養與人文關懷的AI人才。（編輯：張雅淨）1150114