東吳巨資學院頒發文華獎學金 聚焦數據與AI跨域人才培育

「文華獎學金」頒獎典禮圓滿落幕，張善政榮譽院長與獲獎師生合影留念

東吳大學表示，人工智慧(AI)應用快速發展，是全面重塑產業與教育現場的關鍵時刻，為了表彰師生的卓越表現，東吳大學巨量資料管理學院舉辦114學年度「文華獎學金」頒獎典禮，展現巨量資料管理學院以「數據 × AI × 跨域」為核心的人才培育成果與前瞻布局，典禮現場師生齊聚一堂，氣氛隆重而溫馨。

東華大學指出，「文華獎學金」由張善政榮譽院長捐款成立，長期支持東吳大學巨量資料管理學院在教學創新、學術研究與AI跨域人才培育上的深耕發展，該獎學金不僅透過實際行動鼓勵師生回應AI時代挑戰，更將數據分析、人工智慧與社會需求緊密結合，追求專業精進，並以所學回饋社會。

廣告 廣告

本屆「文華獎學金」設置多項獎別，兼顧學生學習成果與教師教學研究表現，其學生類獎項包括「學業表現優良獎」、「競賽表現優良獎」及「研究表現優良獎」，獲獎學生多投入AI應用、資料分析、跨域專題與對外競賽，展現將課堂知識轉化為實務應用與研究成果的能力；教師類獎項則包含「教師學術研究獎勵」與「教師指導競賽獎勵」，表彰教師在資訊應用相關研究、創新教學設計，以及指導學生參與國內外競賽上的卓越貢獻。

張善政榮譽院長於致詞中指出，人工智慧已成為國家競爭力與社會發展的重要關鍵，教育更應走在變革前端，而大學不僅肩負知識傳授的責任，更應培養學生運用AI解決問題、進行跨域整合，以及面對快速變動環境的韌性。他進一步勉勵獲獎師生持續保持好奇心與行動力，將學術專業、產業需求及社會議題相結合,讓AI成為促進公共利益與社會進步的正向力量。