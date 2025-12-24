東吳教授踢館鄭麗文被打臉 黃士修起底「他是貪二代」

國民黨主席鄭麗文22日受邀至東吳大學演講，遭政治系副教授陳方隅提問軍購及黨產等議題，鄭麗文當場反嗆「這也太沒有大腦了吧」，引發現場學生拍手，事後陳方隅在臉書發文痛批國民黨賣台。對此，核能流言終結者創辦人黃士修起底陳方隅背景，直批他不僅是貪二代，更是繼綠委沈伯洋後的紅孩兒2.0，還曾倡議用人牆阻擋敵軍以塑造道德壓力。

東吳大學 政治系副教授陳方隅。（圖／中天新聞）

黃士修23日在臉書發文指出，陳方隅在演講現場大幅佔用學生時間，講了2個建議、3個問題，長達5分鐘，主持人提示超時仍堅持繼續發表。他質疑，這不就是最討厭的那種假裝舉手提問，卻自顧自發表長篇大論意見的老害嗎？鄭麗文當時表示「看得出來你是三民自的忠實讀者」後才回應問題。

廣告 廣告

黃士修提到，陳方隅批評馬英九裁軍就是反對台灣加強自我防衛，鄭麗文則回應「那美國也是募兵制啊，大陸也是募兵制啊，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒有大腦了吧」，現場學生隨即拍手。陳方隅事後在臉書上發文痛罵國民黨賣台。

黃士修稱 陳方隅是沈伯洋後的「紅孩兒2.0」。（資料圖／中天新聞）

黃士修進一步起底陳方隅背景，指出陳方隅的父親陳惠邦曾侵佔學生獎學金217萬公款，又在竹教大校長任內前往馬克思主義學院視察，與中共簽訂交流計畫，再侵佔67萬公款遭判刑。他直言陳方隅是繼沈伯洋之後的紅孩兒2.0。

黃士修表示，陳方隅本人其實比沈伯洋還早出名，他在2015年曾撰寫《「恢復徵兵」不是加強國防的唯一解答：淺談「非武裝國防」》一文，卻在十年後批評馬英九改募兵制。他批評陳方隅為了護航民進黨大談非武裝國防，曾建議「在交戰時用平民的力量製作路障、保護重要設施，甚至用人牆阻擋敵軍以塑造道德壓力」。黃士修強調，使用肉盾是違反國際法的戰爭罪行，此後很多年Google搜索「人牆」，第一個跳出來的都是「人牆隅」。

延伸閱讀

若游盈隆掌中選會 作家曝首要問題：主持民調機構身份是否適宜？

影/游盈隆獲提名中選會主委 王鴻薇：國民黨不為反對而反對

政院提名游盈隆任中選會主委爆雜音 民進黨團表態了！