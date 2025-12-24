東吳教授陳方隅批國民黨打壓校園言論空間

東吳大學政治系副教授陳方隅。(陳方隅臉書)

東吳大學政治學系副教授陳方隅昨22日在社群平台發文，指控國民黨主席鄭麗文日前赴東吳大學演講時，於提問環節公開辱罵他「無腦」、「三民自忠實讀者」，態度缺乏理性溝通，引發學界與社會關注。





陳方隅並批評，事後國民黨青年團發文反指他「冗長發言阻礙多元討論」，甚至質疑其參與演講的正當性，已構成對校園言論自由的壓迫。





陳方隅指出，該場演講由東吳政治系學生會主辦，對外開放且有多家媒體全程採訪，自己身為該系教師，依法、依理皆有參與與提問的正當性。他反問，國民黨青年團成員亦以校外人士身分到場，卻反過來質疑校內教師「不該出席」，立場明顯雙重標準。

對於青年團指控其將活動變成「政治個人秀」，陳方隅強調，他僅在活動最後十分鐘提出政策性問題，未具任何政黨職務、未參選公職，也非政府官員，質疑此類指控完全失焦。他並表示，若主辦或演講方不願接受不同立場提問，應事前說明，而非事後對學生會與提問者施壓。





陳方隅進一步批評，國民黨長期透過貼標籤、抹黑與轉移焦點方式，破壞公共討論空間，卻始終迴避外界對國防預算、兩岸立場與黨內爭議的實質提問。他強調，大學生與社會大眾自有判斷能力，呼籲政黨正面回應質疑，而非將校園當成打壓異議的延伸戰場。