東吳校園座談 鄭麗文嗆提問教授：看三民自

中國國民黨主席鄭麗文。(劉祐龍攝影)

中國國民黨主席鄭麗文昨(22)日赴東吳大學外雙溪校區演講，並與師生進行長達一小時二十分鐘的問答交流。



多名學生針對威權與獨裁的定義、兩岸關係、國民黨黨綱反共立場，以及是否認同「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等議題接連提問，現場氣氛一度緊繃。





有學生以俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平與總統賴清德為例，詢問鄭麗文對「獨裁者」的判準；也有學生追問，國民黨長期主張反共產主義，卻同時強調國共和解，是否存在立場矛盾。

對此，鄭麗文表示，國民黨反對共產主義，但不代表要與共產黨對立或開戰，並強調中華民國與中華人民共和國「互不隸屬，但同屬一中」，這是憲法明文規定。然而，當學生持續追問具體定義與政策態度時，鄭麗文多次回應「已經說明過」，未再進一步展開。





事後，東吳大學政治系副教授陳方隅在社群平台發文指出，學生的提問屬於公共議題的理性追問，卻未獲得清楚回應，反而被指責「不夠格」或貼上「只看三民自」、「無腦」等標籤。他認為，問答過程出現「問A答B」或空泛帶過的情況，學生與在場教師都能清楚感受到。





陳方隅強調，在大學殿堂中，政治人物理應正面回應質疑，而非以標籤化語言回避問題；這樣的互動方式，對年輕世代的觀感與國民黨形象，都是一種傷害。