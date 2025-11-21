東吳演講不准抗議！黃國昌喊「尊重主辦」 駁遭政大學生抗議：我沒遇到

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨（20）日到政大演講，全程不開放拍攝，但有學生拿著釋憲聲請書抗議，「還我憲法法庭」，而黃國昌接著還要到東吳大學演講，報名表單中竟還直接寫明「禁止任何形式抗議…違者視情況進行制止或驅離等措施」。對此，黃國昌今（21）日不認被抗議，還酸記者，如果這是所謂的抗議的話他有點驚訝，並說東吳的部分，他是受邀，尊重主辦單位。

黃國昌20日前往政大演講，全程不開放拍攝，有學生印了100多份釋憲聲請書到場，高喊「還我憲法法庭」，要抗議藍白癱瘓憲法法庭。而黃國昌接著將在12月3日前往東吳大學演講，報名表單上卻直接寫明，「禁止任何形式抗議」，更提到如舉牌、中斷演講者之違反秩序之行為，「違者視情況進行制止或驅離等措施」。

黃國昌今天在民眾黨團記者會時被媒體問到，怎麼看昨天被學生抗議，還有去東吳演講時禁止抗議？黃國昌先是稱，昨天去政大演講，「從頭到尾我沒有遇到什麼抗議」，他反問記者，講的抗議指的是？記者提醒，有學生說「還我憲法法庭」。黃國昌則說，知道有學生發傳單，有學生問他也就回答，「如果這就是你所謂的抗議的話，我有一點驚訝」。

至於東吳大學演講禁止抗議，黃國昌表示，自己是受邀的人，主辦單位相關規劃，對他來講就是尊重。

